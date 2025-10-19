Trump suspende toda la ayuda de EEUU a Colombia tras acusar a Petro de ser un "líder del narcotráfico"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la suspensión inmediata de toda la ayuda estadounidense a Colombia después de acusar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico".

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump denunció que "la producción masiva de drogas se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo" y amenazó con que si Petro no cerraba "estos campos de exterminio de inmediato", Estados Unidos "se los cerrará".

Además, el presidente también aseguró que la ayuda que Estados Unidos presta a Colombia se ha convertido en una "estafa a largo plazo" y anunció que "a partir de hoy" quedará suspendida "cualquier forma de pago o subsidio a Colombia".

"Si Petro, un líder poco reconocido e impopular, no cierra de inmediato los campos de exterminio que representan las zonas de producción de droga en su país, Estados Unidos los cerrará por él, y no será bonito", afirmó el republicano, quien en las últimas semanas ha afirmado atacar varias lanchas venezolanas por el mismo motivo.

"A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos", sentenció el mandatario estadounidense.

La respuesta de Petro no se ha hecho esperar y, ante las declaraciones del mandatario norteamericano, ha anunciado que las Fuerzas Militares del país dejarán de depender del armamento estadounidense. "Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo", ha señalado el presidente colombiano.

El anuncio de Trump llega un mes después de que EEUU excluyera a Colombia de la lista de países que cooperan activamente en la lucha contra el narcotráfico, junto con otras cuatro naciones, por supuestamente incumplir sus compromisos internacionales.