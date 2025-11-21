Ucrania afirma que Corea del Norte se están quedando sin suministros para enviar a Rusia: "Están aprendiendo"

Corea del Norte parece haber reducido sus envíos de proyectiles de artillería a Rusia a más de la mitad, según ha afirmado a Reuters el subdirector de la agencia de inteligencia militar de Ucrania (HUR), Vadym Skibitskyi. Mientras en 2023 Corea del Norte había enviado 6,5 millones de proyectiles de artillería a Rusia, estos registros no se han vuelto a observar de misma forma desde el pasado mes de septiembre.

De hecho, en ese mes no se registró ningún envío y en octubre apenas se rastrearon algunos, según afirma la inteligencia ucraniana. Uno de los motivos detrás de esta caída es que la mitad de los proyectiles aproximadamente que llegaban desde allí estaban defectuosos y mal mantenidos, por lo que tuvieron que ser devueltos a las fábricas para su reacondicionamiento.

"Están aprendiendo, están estudiando su experiencia para expandir la producción en su propio territorio", ha señalado Skibitskyi, quien ha querido recordar que a pesar de ello ambas naciones (Corea del Norte y Rusia) se han convertido en aliados estratégicos.

De hecho, tanto el líder norcoreano, Kim Jong-Un, como el presidente ruso, Vladimir Putin, firmaron un Acuerdo de Asociación Estratégica Integral en el que ambos se comprometieron a apoyarse y defenderse de forma mutua en caso de un supuesto ataque.

Desde el pasado junio de 2024 se han contabilizado un envío de entre 11.000 y 12.000 soldados a Rusia desde Pyongyang, con el objetivo de apoyar a las tropas rusas en la invasión y agresión que cometen desde hace ya casi cuatro años en Ucrania.