Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ucrania ataca el avión de guerra secreto ruso y Putin responde con un desfile de ataques destructivos
Global
Global

Ucrania ataca el avión de guerra secreto ruso y Putin responde con un desfile de ataques destructivos

La ofensiva rusa ha dejado al menos siete fallecidos y veinte heridos en la región de Kiev.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Equipos de rescate en un edificio residencial afectado por el ataque ruso a Kiev del 25 de noviembre de 2025
Equipos de rescate en un edificio residencial afectado por el ataque ruso a Kiev del 25 de noviembre de 2025Danylo Antoniuk / Anadolu vía Getty Images

Ucrania ha lanzado una ofensiva contra una importante planta rusa de fabricación de aviones. Los informes iniciales apuntan a que, como consecuencia del ataque, se habría incendiado un avión de guerra secreto ruso.

En concreto, la aeronave rusa alcanzada por la mencionada ofensiva ucraniana ha sido el avión experimental A-60, el cual es conocido por estar equipado con avanzados sistemas de armas láser.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Express, uno de los testigos ha asegurado que el incendio causado en el avión experimental ha provocado un "resplandor similar al de una explosión nuclear".

Ese movimiento ucraniano ha sido respondido por el mandatario ruso, Vladímir Putin, con un desfile de ataques destructivos. Durante la pasada madrugada, Rusia ha llevado a cabo una ofensiva en la región de Kiev que ha dejado al menos siete fallecidos y veinte heridos.

Además, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado que Moscú también ha atacado otras regiones de Ucrania como Odesa (donde se han visto afectados puertos y almacenes de alimentos), Dnipropetrovsk, Járkov, Chernígov o Cherkasi.

El país presidido por Vladímir Putin ha usado durante la pasada madrugada un total de más de 460 drones y 22 misiles para atacar territorio ucraniano. "Los objetivos principales fueron el sector energético y todo lo que permite el funcionamiento normal de la vida", ha explicado Zelenski.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado, a través de un comunicado en su cuenta en la aplicación de mensajería instantánea Telegram, el lanzamiento de un "ataque masivo" contra Ucrania con "armas de precisión y largo alcance" por tierra, mar y aire entre las que se han incluido misiles hipersónicos Kinzhal.

Además, desde el Ministerio de Defensa ruso han justificado que el ataque masivo contra Ucrania ha sido "una respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 