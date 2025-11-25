Ucrania ataca el avión de guerra secreto ruso y Putin responde con un desfile de ataques destructivos

Equipos de rescate en un edificio residencial afectado por el ataque ruso a Kiev del 25 de noviembre de 2025

Ucrania ha lanzado una ofensiva contra una importante planta rusa de fabricación de aviones. Los informes iniciales apuntan a que, como consecuencia del ataque, se habría incendiado un avión de guerra secreto ruso.

En concreto, la aeronave rusa alcanzada por la mencionada ofensiva ucraniana ha sido el avión experimental A-60, el cual es conocido por estar equipado con avanzados sistemas de armas láser.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Express, uno de los testigos ha asegurado que el incendio causado en el avión experimental ha provocado un "resplandor similar al de una explosión nuclear".

Ese movimiento ucraniano ha sido respondido por el mandatario ruso, Vladímir Putin, con un desfile de ataques destructivos. Durante la pasada madrugada, Rusia ha llevado a cabo una ofensiva en la región de Kiev que ha dejado al menos siete fallecidos y veinte heridos.

Además, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado que Moscú también ha atacado otras regiones de Ucrania como Odesa (donde se han visto afectados puertos y almacenes de alimentos), Dnipropetrovsk, Járkov, Chernígov o Cherkasi.

El país presidido por Vladímir Putin ha usado durante la pasada madrugada un total de más de 460 drones y 22 misiles para atacar territorio ucraniano. "Los objetivos principales fueron el sector energético y todo lo que permite el funcionamiento normal de la vida", ha explicado Zelenski.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado, a través de un comunicado en su cuenta en la aplicación de mensajería instantánea Telegram, el lanzamiento de un "ataque masivo" contra Ucrania con "armas de precisión y largo alcance" por tierra, mar y aire entre las que se han incluido misiles hipersónicos Kinzhal.

Además, desde el Ministerio de Defensa ruso han justificado que el ataque masivo contra Ucrania ha sido "una respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia".