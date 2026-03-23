Ucrania prueba por primera vez exoesqueletos en combate real: los artilleros cargan obuses de 50 kilos con IA que adapta el esfuerzo en tiempo real

Un militar ucraniano, en el frente de Pokrovsk, en una imagen de archivo

Ucrania cuenta con un arma secreta en su guerra contra Rusia. O, al menos, un 'arma' hasta ahora no empleada en su defensa tras la invasión iniciada el 24 de febrero de 2022 por el ejército de Vladimir Putin.

El Ejército de Ucrania ha publicado recientemente un vídeo protagonizado por su 147ª Brigada de Artillería Independiente, que cuenta con un refuerzo sorprendente. Esta unidad está probando exoesqueletos en combate por primera vez.

En el vídeo, los militares ucranianos detallan que están empleando estos recursos en posiciones logísticas y también de combate en el frente de Pokrovsk, en pleno Donbás y muy cerca de Donetsk. Allí lleva meses dirimiéndose una batalla clave para el devenir de la guerra tras más de cuatro años sin paz a la vista.

Como detalla la 147ª Brigada ucraniana de Artillería Independiente, estos exoesqueletos permiten principalmente reducir la carga sobre los músculos de las piernas de los soldados hasta en un 30%.

Los exoesqueletos, usados como avance clave en la recuperación de pacientes con problemas de movilidad o falta absoluta de movilidad, encuentran en plena guerra otra funcionalidad.

Esto supone no solo un menor desgaste y un menor riesgo de lesiones, sino una mayor velocidad, con mediciones hechas que reflejan que las tropas que los llevan instalados pueden llegar hasta los 19 kilómetros por hora por espacio de algo más de 15 kilómetros. Y todo ello, explican, con unos mecanismos que, doblados correctamente, caben en un maletín.

Los elementos empleados por el Ejército de Ucrania están diseñados de tal manera que se abrochan en la cintura y las piernas, haciendo que el aparato se envuelva por detrás de su portador, en la espalda, y llega hasta la parte delantera de las rodillas. Entre medias, dos elementos de unión a la altura de las caderas hacen las veces de bisagras para facilitar los movimientos, detalla Business Insider.

La 'rebaja' de carga muscular no es únicamente una cuestión atlética; también ayuda en los largos trayectos de los soldados transportando proyectiles y otros elementos armamentísticos de hasta 50 kilos. En las imágenes compartidas por Kiev se ve a dos soldados usando estos exoesqueletos mientras llevan proyectiles de artillería de un obús autopropulsado CAESAR, de fabricación francesa.