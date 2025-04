Ucranianos se levantan contra EEUU: "Esto no es Rusia, nunca lo fue y nunca lo será"

Laurent Van der Stockt for Le Monde/Getty Images

En una ciudad del sureste de Ucrania bajo control ruso prácticamente desde el inicio de la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, hace ya más de tres años, un grupo formado exclusivamente por mujeres encarna la resistencia, se le conoce como Zla Mavka —que se traduce como Mavka la Enojada, siendo Mavka un espíritu femenino del bosque en el folclore ucraniano—.

Estas mujeres participan en actividades no violentas. Sin embargo, participar en cualquier tipo de protesta y hablar con medios occidentales es extremadamente peligroso. La CNN ha hablado con una de estas mujeres, de la que no revela el nombre ni la ubicaión.

"Es como si no pudieras creer que el mal pudiera triunfar. Incluso después de tres años, la gente no puede creer que esto sea el fin. Siguen creyendo que la ocupación terminará. Por eso siguen aquí y no huyen", respondió cuando le preguntaron por qué ella y otros ucranianos decidieron seguir viviendo bajo la ocupación rusa en lugar de huir.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que quiere que termine la guerra en Ucrania , incluso si eso implica más pérdidas territoriales para Kiev. Trump ha declarado que es "improbable" que Ucrania recupere todo el territorio que poseía antes de la guerra, afirmando: "Rusia se apoderó de mucho territorio, luchó por él y perdió muchos soldados".

Esto podría incluir la ciudad natal de la mujer de Zla Mavka. "En el extranjero siempre hablan de territorios, y quizás olvidan que no se trata solo de territorios. Se trata de personas. Y aquí la gente sigue esperando. No se han mudado y no quieren mudarse. ¿Y por qué tendrían que mudarse de sus hogares?", preguntó.

Los grupos de derechos humanos dicen que Moscú ha intensificado su campaña para "rusificar" la Ucrania ocupada en los últimos meses, probablemente para reclamar esas áreas en cualquier futura negociación de paz, según el mismo medio. "Intentan eliminar todo lo ucraniano de nuestra ciudad, desde el idioma hasta las tradiciones", dijo la mujer, añadiendo que una de las misiones del grupo es mantener viva la cultura ucraniana bajo la ocupación.

"Estamos difundiendo poemas ucranianos y las obras de autores ucranianos, y (celebrando) las fiestas ucranianas, las tradicionales, simplemente para recordarle a todo el mundo que esto no es Rusia, nunca lo fue y nunca lo será", dijo.

