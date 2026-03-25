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Teresa Aranguren, periodista de guerra española: "He visto los heridos del fósforo blanco en Líbano: no tienen cura porque el fósforo sigue quemando la carne hasta llegar al hueso"
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Teresa Aranguren, periodista de guerra española: "He visto los heridos del fósforo blanco en Líbano: no tienen cura porque el fósforo sigue quemando la carne hasta llegar al hueso"

"Yo estuve en la invasión de Líbano de 1982. Sé lo que hizo Israel allí", ha expresado la reportera.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Israel ha vuelto a bombardear zonas de la capital libanesa, Beirut, en una serie de ataques contra supuestas plantas de fabricación de drones.
Bombardeo israelí contra LíbanoEFE / EPA / WAEL HAMZEH

A principios de marzo, la ONG Human Rights Watch (HRW) acusó al Ejército de Israel de lanzar fósforo blanco sobre áreas residenciales de una localidad ubicada en el sur de Líbano, lo que supone una violación del Derecho Internacional.

El investigador de HRW en Líbano, Ramzi Kaiss, alertó de que "el uso ilegal de fósforo blanco por parte del Ejército israelí sobre áreas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá consecuencias terribles para los civiles".

En concreto, la ONG verificó hasta siete fotografías que probarían su lanzamiento en el sur de Líbano. En una de ellas se podían observar al menos dos municiones de fósforo blanco lanzadas el 3 de marzo por artillería sobre un barrio residencial en la localidad libanesa de Yohmor.

Precisamente, a la utilización de esa clase de armamento prohibido y a los daños que ocasiona en la población se ha referido recientemente Teresa Aranguren, reportera de guerra española con décadas de experiencia en Oriente Medio.

"Los heridos por fósforo blanco no tienen cura"

En una entrevista en Furor TV, la periodista ha recordado que el uso de fósforo blanco en Líbano por parte del Ejército de Israel no es nuevo. "Yo estuve en la invasión de Líbano de 1982. Sé lo que hizo Israel allí. Fue la primera vez que yo vi armas de fósforo blanco", ha expresado.

En ese sentido, Teresa Aranguren ha narrado que "vi a los heridos de las armas de fósforo blanco y recuerdo lo que nos dijo un médico palestino que había estudiado en la Universidad de Santiago de Compostela: no tienen cura porque el fósforo sigue quemando la carne hasta llegar al hueso".

Basándose en esos hechos que ella misma pudo presenciar, la reportera de guerra ha dejado claro que "estas armas que ahora se están utilizando, se usaron ya en el 1982 por parte del ejército israelí contra población civil en el cerco de Beirut. Lo que está ocurriendo ahora con Líbano, ha ocurrido una y otra vez".

Rafael Gómez
Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

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