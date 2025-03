Un comandante ucraniano advierte a Europa: "Cada año que pasa se acercan más"

Les Kasyanov / Global Images Ukraine via Getty Images

Oleksandr Yabchanka, el comandante ucraniano del 108º batallón llamado Los Lobos de Da Vinci, ha advertido en una entrevista con Onet sobre la creciente amenaza de Rusia, no sólo para su país, que lleva invadido más de tres años, sino para otras naciones europeas.

"Vienen los rusos. Y cada año que pasa se acercan más a la frontera polaca", dice en concreto Jabczanka, subrayando que Moscú no se detendrá en Ucrania. En su opinión, los de Vladimir Putin ven su nación como la primera etapa de un conflicto con la OTAN, mayor, a más largo plazo, en una carrera expansionista en consonancia con la mirada al mundo que tiene el mandatario ruso.

Yabczanka destalla que en los últimos meses los rusos han cambiado sus tácticas. "En los últimos cuatro o cinco meses, el enemigo se ha vuelto menos activo. Sigue avanzando, pero al mismo tiempo va aprendiendo", explica.

"Para los ucranianos la ocupación rusa significa muerte", afirma. Por eso pide un castigo severo para quienes se opongan a la movilización, subrayando que Rusia no dejará de intentar ocupar Ucrania incluso si ahora se llega a algún tipo de acuerdo de paz.

El comandante advierte que Rusia puede representar una amenaza para los países de la OTAN. "Escuche lo que dicen los rusos en los canales estatales. Siguen diciendo que están en guerra con la OTAN", expone

"Los europeos tienen la idea errónea de que si Ucrania con armas obsoletas puede resistir a Rusia durante tanto tiempo, Rusia no atacará a los países de la OTAN porque allí no tiene ninguna posibilidad. No nos dejemos engañar", avisa en la citada entrevista.

La suspensión de las transferencias de inteligencia estadounidense a Ucrania puede ser uno de los factores que contribuyen a los éxitos militares rusos en la región de Kursk, en Rusia; Las fuerzas ucranianas están en retirada, informó el centro de estudios estadounidense Institute for the Study of War (Instituto para el Estudio de la Guerra) en su último informe.

Desde el 5 de marzo, cuando se suspendió ese intercambio de datos de inteligencia entre Estados Unidos y Ucrania, las tropas rusas han comenzado a atacar mucho más intensamente en la región de Kursk y a expulsar de allí a las fuerzas ucranianas defensoras, sostiene el centro analítico, con sede en Washington.