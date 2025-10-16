Europa se prepara para la guerra moderna: así será el muro antidrones que protegerá el continente antes de 2027

La Comisión Europea (CE) ha dado este jueves un paso decisivo hacia la consolidación de una defensa común europea, con la presentación de su ambiciosa hoja de ruta 2030 para "preservar la paz y la preparación de la Defensa", basada en cuatro proyectos destinados a fortalecer la capacidad del continente para protegerse de amenazas externas, especialmente las procedentes de Rusia.

"Las recientes amenazas han puesto de manifiesto que Europa está en peligro. Debemos proteger a todos los ciudadanos y cada centímetro cuadrado de nuestro territorio. Y Europa debe responder con unidad, solidaridad y determinación", ha indicado la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

Hace referencia así a la creciente preocupación generada por la guerra en Ucrania y a los temores de que Moscú pueda atacar en los próximos años a un Estado miembro de la Unión. La Comisión también ha tenido en cuenta las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha instado repetidamente a Europa a asumir un papel más activo en su propia defensa.

Por su parte, la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, también ha advertido durante la presentación del plan de que "el peligro no desaparecerá ni siquiera cuando termine la guerra en Ucania. Está claro que necesitamos reforzar nuestras defensas contra Rusia". "No tiene capacidad para lanzar un ataque contra la UE hoy, pero podría prepararse en los próximos años", ha señalado.

Entre los proyectos más destacados figura la creación de un muro "antidrones" en el flanco oriental, rebautizado como 'Iniciativa Europea de Defensa contra Drones' y diseñado para proteger el espacio aéreo europeo frente a incursiones rusas y otros ataques híbridos.

Este sistema estará plenamente operativo a finales de 2027 y funcionará en estrecha coordinación con la OTAN, cuya capacidad operativa y de planificación "seguirá primando", ha subrayado Kallas, quien ha destacado que "este es un plan para mantener la paz". También ha mencionado que la Agencia Europea de Defensa (EDA), se encargará de coordinar la demanda y reducir el déficit de capacidades militares para 2030.

La hoja de ruta, a la que ha tenido acceso El Mundo, plantea un modelo de cooperación militar paneuropeo sin crear estructuras propias de mando, en una división clara de responsabilidades con la OTAN. "No se trata de crear una estructura operativa. Eso es competencia de la OTAN", aclaran fuentes comunitarias. Los proyectos, subraya el texto, estarán abiertos a la participación de todos los Estados miembro y buscarán elevar la seguridad colectiva sin restar protagonismo a la Alianza Atlántica.

En este sentido, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, negó el miércoles que existan duplicidades entre ambas instituciones. "La fuerza de la OTAN reside en sus capacidades y decisiones militares, mientras que el papel de la UE está en activar su mercado interior y en poner en marcha su industria de defensa", declaró, defendiendo la colaboración entre ambas organizaciones.

Un muro antidrones con visión de 360 grados

El proyecto estrella, el muro antidrones, será un sistema de "múltiples capas de sistemas tecnológicamente avanzados" con "capacidades interoperables para la detección, el seguimiento y la neutralización de drones, así como capacidades para atacar objetivos terrestres aprovechando la tecnología de drones para realizar ataques de precisión".

La iniciativa nace como respuesta a las incursiones de aeronaves rusas en los países del flanco este, pero tendrá un enfoque de seguridad integral o 360 grados, como reclamaron España, Italia y Grecia, para incluir también la protección del sur de Europa, aunque la prioridad será la frontera este.

Este sistema se aplicará asimismo a la vigilancia de fronteras, la lucha contra la instrumentalización de la migración, la protección de infraestructuras críticas y la prevención del crimen organizado transnacional.

Un sistema flexible ante nuevas amenazas

El muro antidrones no se limitará a ser una defensa pasiva frente a incursiones aéreas. La hoja de ruta destaca que el proyecto se adaptará a "otras amenazas más allá de las que vengan por las fronteras de Rusia y Bielorrusia", en referencia a incidentes como el ocurrido el pasado septiembre, cuando cerca de 20 drones penetraron en el espacio aéreo polaco. Se define así como una iniciativa "flexible, ágil y de vanguardia", diseñada para "contrarrestar las amenazas de drones en todos los ámbitos del territorio europeo".

La Comisión ha tenido en cuenta en su planificación los últimos episodios en el mar Báltico, donde buques de la llamada 'flota fantasma' rusa habrían sido empleados para lanzar drones contra aeropuertos comunitarios, provocando alteraciones significativas en el tráfico aéreo. Según el documento, el sistema europeo servirá para vigilar "las operaciones híbridas, las incursiones de drones, la flota en la sombra de Rusia y el riesgo de agresión armada".

De esta forma, la UE pretende proteger "todo el continente europeo" e incluir "medidas de seguridad marítima en el Báltico y en el mar Negro", todo ello bajo coordinación del cuartel general de la OTAN, lo que refuerza la dimensión transatlántica de la estrategia.

Aprender del modelo ucraniano

Uno de los apartados más destacados de la hoja de ruta se centra en el aprendizaje tecnológico procedente de Ucrania, país que se ha convertido en un referente mundial en la innovación militar con drones.

En los últimos años, cientos de empresas ucranianas han impulsado una auténtica revolución tecnológica en el campo de batalla. Con una colaboración constante con las tropas desplegadas, estas empresas perfeccionan sus drones cada pocos días para tareas que van desde la vigilancia y el ataque hasta la evacuación de heridos o el transporte de suministros.

Mientras los drones rusos de fibra óptica desafiaban los sistemas de guerra electrónica occidentales, Ucrania ha desarrollado drones de cuatro canales, capaces de recibir órdenes simultáneamente por cuatro frecuencias de radio. Incluso si Rusia logra interferir una o varias de ellas, el dron puede seguir avanzando hacia su objetivo.

En cambio, Bruselas reconoce que los ejércitos europeo están aún lejos de alcanzar ese nivel de agilidad.

La defensa aérea se ha convertido en una prioridad europea, con lo que muchos países se esfuerzan por reforzarla también por su cuenta. En España, las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire), junto con efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, participarán en unas maniobras realistas, descritas como "complejas y exigentes", destinadas a poner a prueba su capacidad de reacción "rápida y eficaz" frente a un ataque aéreo de múltiples capas, con especial atención a la amenaza de drones.

El Ejército de Tierra explicó el martes que el ejercicio denominado 'Atlas 25' se desarrollará la próxima semana, del 20 al 24 de octubre, en el Campo de Maniobras y Tiro de Médano del Loro, en la provincia de Huelva.

Durante estas jornadas se abordarán despliegues operativos y se aplicarán las enseñanzas obtenidas por el Ejército de Tierra en el flanco oriental, especialmente en lo relativo al empleo de sistemas de armas contra drones. El objetivo es seguir perfeccionando las técnicas, tácticas y procedimientos vinculados al uso de aeronaves no tripuladas.

Las prácticas incluirán simulaciones de misiones como la neutralización de ataques simultáneos y multicapa, protagonizados por aeronaves tripuladas y no tripuladas, así como misiles de crucero que amenacen el espacio nacional.

El ejercicio estará bajo la supervisión del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), con la dirección operativa del Regimiento de Artillería Antiaérea 71 del Ejército de Tierra. Además, contará con la colaboración de empresas españolas, instituciones académicas y centros de investigación militar, con el propósito de seguir avanzando en la innovación y el desarrollo tecnológico de las capacidades de defensa aérea frente a drones.