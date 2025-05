Un experto señala las cuatro naciones del "eje del mal" y advierte de la llegada de la Tercera Guerra Mundial

Jan Brzezinski, miembro del think tank estadounidense Atlantic Council, afirmó en una entrevista con Radio NV que ya se ha formado un eje de autocracias en el mundo, lo que puede indicar la proximidad de una guerra global.

"Este (el eje de las autocracias) ya se ha formado y está en funcionamiento, lo que demuestra lo peligrosa que es la situación mundial actual. De hecho, temo que nos estemos acercando a una guerra global, por así decirlo, que podría tener consecuencias catastróficas, incluso peores que la Segunda Guerra Mundial", dijo el experto, según el medio The New Voice of Ukraine.

Brzezinski declaró que este eje está formado por Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Además, señaló que ahora este eje está conectado no sólo a la guerra de Rusia contra Ucrania, sino también a la expansión de la violencia en Medio Oriente, que es alimentada por los iraníes con el apoyo de los chinos y los rusos, y al crecimiento de la agresividad china y sus provocaciones en la región del Indo-Pacífico.

"Si no tenemos cuidado, podríamos presenciar un conflicto global. Y si queremos evitar esto, la batalla más decisiva es en Ucrania. Porque si derrotan decisivamente la agresión rusa en Ucrania, enviarán una señal a los demás miembros de esta coalición de que Occidente no ha perdido su determinación a la hora de defender sus intereses y valores", expresó.

El experto agregó que "si derrotas a Rusia, también liberarás recursos que podrán destinarse contra Irán y China. Pero lo más importante es que destruirán la creencia de este eje del mal de que Occidente ha perdido la voluntad de luchar”, concluyó el miembro senior del Atlantic Council.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.