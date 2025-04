Un exsoldado se niega a seguir la guía para sobrevivir en caso de emergencia y revela una inquietante tendencia

Los mensajes se repiten en cualquier país de la Unión Europea (UE), en cualquiera de sus idiomas oficiales, en los medios y por comunicados oficiales: "Prepárese, por su propio bien y por el bien de la comunidad", "usted y su familia deben ser capaces de sobrevivir durante tres días si se produce una crisis", "preparen su kit de emergencias".

También lo hace el Gobierno de Dinamarca, a través de la Agencia Danesa para la Gestión de Emergencias, que hace ya casi un año, antes incluso de que Bruselas se decidiera a dar el paso, que envió mensajes de este tipo a los 4,5 millones de daneses. Sin embargo, hoy más de la mitad de los daneses no siguen la recomendación de las autoridades de tener una reserva de emergencia, como lo demuestra una encuesta realizada por Epinion para RD.

Uno de los que no sigue las recomendaciones es el escritor y exsoldado Thomas Rathsack, que ha expresado su opinión con contundencia. "He tomado la decisión activa de no dejarme arrastrar por la corriente del miedo", dice en Buenos días Dinamarca. En la casa del antiguo militar, explica, como mucho se pueden encontrar unas cuantas latas de atún y una botella de agua en el frigorífico. Pero porque las hay por rutina.

No es porque tenga miedo, insiste. "Vivimos en un mundo donde nos despertamos con un tsunami de muerte, guerra y miseria. Hay mucha negatividad con la que lidiar", dice. "No quiero vivir con miedo, donde puedo recurrir a mi preparación para emergencias si vienen los rusos", repìte.

Mientras los rusos no estén en la bahía de Køge, no tiene intención de prepararse, afirma Rathsack. "Si hay una amenaza concreta, confío en que las autoridades dirán: 'Queridos amigos, ahora es el momento'. Entonces probablemente iré y compraré algunas botellas de agua y atún enlatado".

Según un estudio realizado por Epinion para RD, sólo el 34% de los daneses han decidido seguir el consejo de las autoridades sobre mantener una reserva de emergencia en casa. Esto no sorprende a Kristoffer Langkjær Albris, profesor asociado de la Universidad de Copenhague e investigador del comportamiento humano en situaciones de desastre, con quien ha hablado la TV2 danesa. "No se trata necesariamente de una exclusión activa de las recomendaciones. Pero los humanos no son robots, y estoy seguro de que las autoridades saben que se necesita algo más que un panfleto", dice. Cree que se necesitan más iniciativas en la educación y en los lugares de trabajo para que más daneses comiencen a "prepararse".

Según Torsten Schack Pedersen, ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias, se realizarán esfuerzos para que más personas se preparen. "No hay duda de que tomamos estas cifras muy en serio y también intensificaremos la comunicación y las campañas para garantizar que más personas se unan", afirma el ministro. Y es importante que los daneses entiendan su responsabilidad compartida, enfatiza. "Si los daneses tienen en cuenta las recomendaciones, significa que las autoridades pueden centrarse en evitar la crisis y ayudar a aquellos conciudadanos que necesitan ayuda", afirma.

Y por eso su mensaje es claro: "Asegúrate de comprar un poco más la próxima vez que vayas de compras. Esto significa que como sociedad podemos ser más fuertes si nos vemos afectados".

Thomas Rathsack, el antiguo militar, es consciente de que Dinamarca podría verse amenazada por varios peligros. Pero las recomendaciones del ministro y de las autoridades por sí solas no le permiten prepararse. Se considera, pese a su posición, un buen ciudadano que ha contribuido a la sociedad, entre otras cosas, a través de sus esfuerzos en el ejército.

¿Se está convirtiendo en alguien que podría ser una carga para la comunidad si algo sucede? "Tengo un compromiso conmigo mismo sobre cómo quiero vivir mi vida. "Quizás le esté fallando a la comunidad al no tener cinco botellas de agua ni veinte latas de atún", sostiene, y continúa: "Pero eso no cambia la forma en que quiero vivir mi vida, simplemente".

Estas son las recomendaciones de las autoridades danesas

Agua potable: Calcular tres litros de agua por persona por día. Esto significa nueve litros de agua por persona durante tres días. También proporcione agua para cualquier mascota.

Comida: Asegúrate de tener acceso a alimentos para tres días. Utilice alimentos que tengan una larga vida útil y sean fáciles de preparar.

Medicamentos y primeros auxilios: Asegúrese de tener acceso a los medicamentos necesarios para el hogar. Asegúrese también de tener un botiquín de primeros auxilios y posiblemente tabletas de yodo para personas menores de 40 años, así como para mujeres embarazadas y en período de lactancia.

Artículos de higiene: pueden incluir papel higiénico, desinfectante de manos, pañales, toallas sanitarias/tampones u otros artículos relevantes para el hogar.

Calor: Esto puede incluir mantas, edredones y ropa abrigada.

Otras necesidades: podría ser un banco de energía o un paquete de baterías para un teléfono móvil, por ejemplo. También es una buena idea tener una linterna, pilas, tarjetas de pago físicas y posiblemente dinero en efectivo en monedas y billetes pequeños.

Comunicación: Tenga acceso a una radio FM que funcione con baterías, manivela, células solares o posiblemente una radio de automóvil.

Fuente: Agencia Danesa de Gestión de Emergencias