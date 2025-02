Un general evalúa la nueva fábrica de explosivos del vecino europeo de Rusia: "Llegamos tarde"

La nueva fábrica de explosivos TNT prevista en la ciudad finlandesa de Pori se construirá tarde y no cambiará decisivamente la capacidad de Europa para apoyar la defensa de Ucrania frente a los ataques rusos en la guerra destada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

Así lo ha afirmado el general de brigada retirado Juha Pyykönen, que actualmente trabaja como investigador de seguridad en Security Analysis, empresa que ha realizado análisis de seguridad para la UE, la OTAN y Finlandia, según ha informado el medio finlandés Yle. El ministro de Defensa, Antti Häkkänen (Congreso), dijo el viernes que la fábrica Forcit es un proyecto de seguridad clave para Finlandia y para "todo el mundo occidental y la Alianza".

Pyykönen considera muy positivo que se haya tomado la decisión de construir la fábrica. Sin embargo, según él, la decisión se debería haber tomado en 2008, cuando Rusia ocupó parte de Georgia, o a más tardar en 2014, cuando Rusia invadió Ucrania. Está previsto que la fábrica de Pori inicie su producción en la segunda mitad de 2028. "Es fácil decir que llegamos tarde, pero más vale tarde que nunca. El proyecto ayudará sobre todo a Finlandia, pero, por supuesto, también a otros países", ha resumido.

La fábrica de Pori es un proyecto valorado en más de 200 millones de euros. También es significativo que sólo haya una planta de producción de TNT en Europa, ubicada en Polonia, aunque también hay otra, más pequeña, en Serbia.

A pesar de ello, Pyykönen no considera que la escala de la fábrica de Pori sea tan grande como para afectar significativamente la capacidad de Finlandia, y mucho menos de Europa, de apoyar militarmente a Ucrania. "No creo que la capacidad de producción, que se completará en 2028, sea suficiente. Puede que aún no sea suficiente, pero va por buen camino", ha apuntado.

Según estimaciones de la Comisión Europea, cerrar la brecha en la capacidad de defensa requeriría una inversión anual de 50.000 millones de euros a lo largo de diez años. En comparación, 200 millones de euros no es mucho dinero. "Esto no cambia mucho la situación todavía, pero demuestra que esto ya se ha iniciado y que las cosas van avanzando", ha expresado el experto.