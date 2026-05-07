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Un juez publica la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein y una frase desata de nuevo todas las incógnitas
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Un juez publica la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein y una frase desata de nuevo todas las incógnitas

El documento, incorporado ahora al expediente judicial del caso, habría sido encontrado por el excompañero de celda del financiero antes de su muerte en 2019 y vuelve a alimentar el misterio alrededor de uno de los casos más controvertidos de Estados Unidos.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
La supuesta nota de suicidio de Epstein
La supuesta nota de suicidio de EpsteinEFE Wieder Law Group

La supuesta carta atribuida a Jeffrey Epstein apenas ocupa unas líneas, pero ha bastado para reactivar todas las incógnitas alrededor de su muerte. La frase más comentada -Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!"- se ha viralizado rápidamente en Estados Unidos, especialmente porque llega años después de que el caso pareciera judicialmente cerrado.

La nota fue incorporada oficialmente al expediente judicial por el juez federal Kenneth Karas después de que The New York Times.

solicitara la publicación del documento. Según los registros del tribunal, el texto fue encontrado por Nicholas Tartaglione, compañero de celda de Epstein, tras un primer incidente ocurrido semanas antes de su muerte definitiva.

El caso que nunca desaparece del todo

La muerte de Epstein en agosto de 2019 se convirtió inmediatamente en uno de los episodios más polémicos y cuestionados de la política y la justicia estadounidense reciente. Aunque la investigación oficial concluyó que se trató de un suicidio, las irregularidades detectadas en la prisión -fallos de vigilancia, cámaras sin funcionar y errores de supervisión- alimentaron durante años las teorías de conspiración.

El contexto tampoco ayuda a cerrar definitivamente el caso. La publicación de la nota coincide con nuevas comparecencias ante el Congreso estadounidense de personas relacionadas con el entorno del financiero. Entre ellas aparecen nombres como el del secretario de Comercio Howard Lutnick o el multimillonario Bill Gates, cuya relación pasada con Epstein ha vuelto a ser objeto de preguntas públicas.

Casi siete años después de su muerte, el caso sigue funcionando en Estados Unidos como una mezcla de escándalo político, misterio judicial y obsesión mediática imposible de cerrar del todo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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