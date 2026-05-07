Un juez publica la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein y una frase desata de nuevo todas las incógnitas

La supuesta carta atribuida a Jeffrey Epstein apenas ocupa unas líneas, pero ha bastado para reactivar todas las incógnitas alrededor de su muerte. La frase más comentada -Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!"- se ha viralizado rápidamente en Estados Unidos, especialmente porque llega años después de que el caso pareciera judicialmente cerrado.

La nota fue incorporada oficialmente al expediente judicial por el juez federal Kenneth Karas después de que The New York Times.

solicitara la publicación del documento. Según los registros del tribunal, el texto fue encontrado por Nicholas Tartaglione, compañero de celda de Epstein, tras un primer incidente ocurrido semanas antes de su muerte definitiva.

El caso que nunca desaparece del todo

La muerte de Epstein en agosto de 2019 se convirtió inmediatamente en uno de los episodios más polémicos y cuestionados de la política y la justicia estadounidense reciente. Aunque la investigación oficial concluyó que se trató de un suicidio, las irregularidades detectadas en la prisión -fallos de vigilancia, cámaras sin funcionar y errores de supervisión- alimentaron durante años las teorías de conspiración.

El contexto tampoco ayuda a cerrar definitivamente el caso. La publicación de la nota coincide con nuevas comparecencias ante el Congreso estadounidense de personas relacionadas con el entorno del financiero. Entre ellas aparecen nombres como el del secretario de Comercio Howard Lutnick o el multimillonario Bill Gates, cuya relación pasada con Epstein ha vuelto a ser objeto de preguntas públicas.

Casi siete años después de su muerte, el caso sigue funcionando en Estados Unidos como una mezcla de escándalo político, misterio judicial y obsesión mediática imposible de cerrar del todo.