Las claves (y las lecciones) de la primera jornada del foro World In Progress de PRISA

El mundo en progreso, reza el título del foro que estos días organiza PRISA, junto con sus cabeceras El País y Cadena SER. Y de progreso y del mundo en general se ha hablado mucho en la primera jornada del macroforo global World In Progress que se celebra en Barcelona.

Este lunes 20 de octubre se han dado la mano la política y economía nacional e internacional para hacer una fotografía de las distintas realidades que conforman ese mundo que intenta progresar pese a sus no pocas amenazas.

Estas son las grandes claves, las promesas y las lecciones que deja la primera jornada del foro World In Progress de PRISA:

María Jesús Montero y el deseo de tener Presupuestos

El Gobierno sigue sin presupuestos para 2026, pero la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda no se rinde. María Jesús Montero ha prometido presentar "en unos días" una propuesta de senda de estabilidad y de techo de gasto, el paso iniciático para plantearse unos presupuestos más adelante.

Montero presentará el techo de gasto "en unos días" y afirma que trabaja en "los últimos flecos" de los Presupuestos La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha iniciado ya las "primeras aproximaciones" con los grupos parlamentarios, según ha asegurado en el foro internacional de diálogo World In Progress, que organiza el Grupo PRISA.

De hecho, ha reconocido en el foro estar rematando "los últimos flecos" del trabajo interno para la elaboración de dichos Presupuestos Generales del Estado para 2026, para lo que ya trabaja en los posibles apoyos. Aún son lo que ha llamado "primeras aproximaciones" con los grupos parlamentarios.

"Espero que las comunidades sepan valorar el esfuerzo que estamos haciendo y que, por tanto, se pueda abrir camino este nuevo proyecto de cuentas públicas", ha añadido con respecto a su inminente presentación ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Yolanda Díaz y el impulso salarial

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social cree que con un salario "mediano" en España, de unos 1688 euros al mes "no se puede vivir con dignidad en ninguna ciudad". Una losa para un país que, afirma, se mueve en un diferencial negativo del 25% respecto a los sueldos en el resto de la UE.

Para evitar la confusión con el salario mediano, que marca el punto de 'corte' entre la mitad que cobra menos y la mitad que cobra más, Yolanda Díaz ha adelantado en el foro World In Progress que el Ejecutivo volverá a subir el salario mínimo interprofesional en 2026.

No obstante, ha exigido avances en todos los estratos laborales, porque "la acción no puede recaer solo" en el Gobierno, reclamando así un "esfuerzo" a las empresas.

Precisamente a las empresas ha dedicado otro capítulo, al comprometerse a negociar en el diálogo social la propuesta de dar hasta 10 días por el fallecimiento de un ser querido, tendiendo puentes con la patronal tras los últimos choques.

Elma Saiz y la "necesaria" inmigración

El debate sobre el presente y futuro de las pensiones no para. Tampoco, sobre el presente y futuro de la inmigración en España. Y sobre ambos se ha pronunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En el foro World In Progress ha defendido la inmigración como "fundamental para que el país siga creciendo". Porque "además de positiva, es necesaria", ya que cree que sin ella España podría llegar a perder cuatro millones de trabajadores en los próximos 20 años.

Al respecto, la ministra del ramo se ha hecho "una pregunta inevitable". "¿Cómo financiaríamos las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios públicos que sostienen nuestro estado de bienestar?". Por ello, cree que España tiene dos opciones como país: "Ser uno abierto y prospero o uno cerrado y pobre", ante lo que el Gobierno ha elegido "la primera opción".

Ha señalado que teniendo en cuenta estos datos, el racismo y la xenofobia son, textualmente, profundamente ineficientes, "El racismo no es solo una injusticia, también empobrece", ha espetado tirando de datos de su ministerio. De acuerdo con las cifras internas, la discriminación laboral y educativa provocan un impacto negativo de 17.000 millones de euros al año.

Josep Borrell y el desafío en Ucrania

La voz de la diplomacia europea en la anterior legislatura también ha sido protagonista del foro World In Progress. Para quien fuera alto representante de la UE, hoy Trump y Putin quieren "imponer" su plan sobre la guerra en Ucrania a Volodimir Zelenski... el mismo que "forjaron en Alaska"

"Trump tiene el encargo de hacer que ese acuerdo sea aceptado o impuesto a Zelenski [...] "No lo hizo cuando Zelenski fue la Casa Blanca (en agosto) porque estaba rodeado de todos los europeos que fueron allí, de alguna manera apoyándole, pero en la última reunión parece haberlo hecho", ha añadido Josep Borrell.

Siempre con el tono peculiar que le caracteriza, Borrell ha hecho ver lo que cree que habrá sido la confesión de Trump a Zelenski. "Oye, esta guerra tiene que acabar y tú tienes que ceder territorios. Punto. Y si no lo haces, Rusia te va a destruir. Así de claro", ha dejado caer.

Borrell no ha esquivado la cuestión del discutido papel de la Unión Europea en el asunto ucraniano. Un rol que obliga a la propia UE a preguntarse si está dispuesta a "hacer más o sustituir a Estados Unidos" para defender Kiev, lo que implicaría un coste alto.

Joseph Oughourlian y la iniciativa

Por la mañana tomaba la palabra el presidente del Grupo PRISA, Joseph Oughourlian, que ha intervenido como anfitrión del foro World In Progress. Una cita, a su juicio, que busca "aportar soluciones" y análisis a un mundo en una situación compleja.

Oughourlian ha abogado por "poner los problemas sobre la mesa, reunir a las partes implicadas, escucharse y trabajar con generosidad, compromiso, espíritu constructivo y honestidad".

Oughourlian defiende que el WIP puede "aportar soluciones" a un mundo en una situación compleja El presidente de PRISA cree que el foro servirá para "poner los problemas sobre la mesa, reunir a las partes implicadas, escucharse y trabajar con generosidad".

"Lo importante, después de las discusiones, de contrastar ideas, es llegar con soluciones", ha argumentado, insistiendo en lo necesario que resulta un foro como el World In Progress para reunir a las grandes personalidades del mundo político y económico.

Porque al presidente de PRISA "no le gusta no hacer nada cuando aparecen las amenazas", pero que actualmente el mundo está abriendo una "nueva era de cooperación" en la que "es una urgencia que cooperemos, que trabajemos juntos, que resolvamos conflictos y construyamos un mundo en paz en el que garanticemos la dignidad de todos".

Juan Manuel Santos y el Nobel para Trump

El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, ha sido doblemente protagonista. Primero con una intervención como ponente y más tarde como presentador y analista tras las palabras de María Corina Machado.

Santos no ha dudado en afirmar que si Donald Trump, logra una paz estable entre Palestina e Israel y también la paz en Ucrania "sería merecedor de un Nobel de la Paz", sin entrar a detallar el enfrentamiento del líder de EEUU con el presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, bajo acusaciones de "líder del narcotráfico". El antiguo mandatario se la limitado a hablar de una situación "muy triste y muy lamentable"

Para el expresidente colombiano, la "iniciativa del presidente Trump de buscar el alto el fuego, que se logró" es un "primer paso" en una situación muy compleja. "Ahora viene la segunda fase, que es la fase de negociar quién va a gobernar Gaza, cómo se va a gobernar, cómo se va a desarmar Hamas. Y luego viene lo más importante, que es hacer que esa paz sea estable y duradera al crear los dos Estados", ha sostenido Santos, que ha defendido el reconocimiento de Palestina como Estado.

También ve una decisión acertada que se le haya concedido el Nobel de la Paz de 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, ya que considera que ha sido "una persona muy valiente, perseverante en su lucha por recuperar la libertad y la democracia de Venezuela", por lo que se merecía el reconocimiento, a su juicio.

María Corina Machado y la promesa de libertad

Con la premisa de que "la libertad de Venezuela está cerca" y el convencimiento de contar con el pueblo "y con la fuerza", la líder opositora y flamante Premio Nobel de la Paz ve muy próximo el final del régimen de Maduro.

Como ha reconocido en un mensaje grabado desde su refugio secreto —Machado sigue en clandestinidad— por las amenazas del chavismo contra ella, "en julio de 2023 logramos lo que decían que era imposible, derrotar al régimen y demostrárselo al mundo".

María Corina Machado: "La libertad de Venezuela está cerca tras 26 años de oscuridad" La recién elegida Premio Nobel de la Paz ha asegurado, en una videoconferencia en el foro 'World in Progress' de Prisa, que la libertad de Venezuela "tendrá efecto en Cuba y Nicaragua".

Lo ha comentado en relación a unas elecciones cuya victoria se arrogó Maduro sin pruebas, pese a existir evidencias de la victoria del movimiento opositor y tras las cuales, Venezuela vive "los 14 meses de mayor represión" en la historia del país.

"Para que haya paz, tiene que haber libertad y la libertad requiere fuerza, fuerza moral, espiritual y física". "Y la tenemos", ha añadido a modo de cierre y antes de asegurar que "con la libertad de Venezuela" impulsarán también las de las 'vecinas' Cuba y Nicaragua.