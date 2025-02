Un profesor insulta a la señora de la limpieza de un colegio y los alumnos responden con la carta más empática

Estudiantes del Liceo de Pylaia, en Grecia, se han plantado ante la dirección a raíz de la que dicen ha sido una conducta inapropiada de un docente del centro educativo heleno. Según recoge el portal RThess, dicho profesor insultó a una trabajadora del servicio de limpieza.

En la misiva remitida a la dirección escolar indican que se trata de un caso reiterado. "Nadie exige que ningún empleado -y especialmente ningún docente- sea impecable", reza la carta.

"Sin embargo, resulta contradictorio que un docente intente enseñar valores como la amabilidad, el respeto y la comprensión cuando él mismo exhibe un comportamiento repugnante, irrespetuoso o discriminatorio", denuncian los jóvenes estudiantes.

"Una disculpa sería un buen comienzo"

"No hay lugar para la tolerancia ante este tipo de comportamientos", indicó Panagiotis Tatsoglou, presidente del Liceo formado por 15 miembros, en el programa 'Two at 2', para señalar que "tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance, lo haríamos (escribir una carta de protesta) a cualquier persona, independientemente del comportamiento ofensivo". Y añade: "Una disculpa sería un buen comienzo".