Un regimiento secreto avanza en el interior de Rusia: "No puedo deciros nuestro objetivo"

Piotr Sobik/Anadolu via Getty Images

Las Fuerzas de Sistemas no Tripulados de Ucrania confirmaron que han llevado a cabo ataques de largo alcance contra Rusia con drones únicos en su género que transportan una bomba aérea de 250 kilogramos.

"El mando de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados confirma el uso de drones de largo alcance capaces de transportar una bomba aérea de 250 kilogramos y cubrir una distancia de hasta 2.000 kilómetros con posibilidad de retorno", subrayó anoche el mismo mando en un mensaje publicado en su canal oficial en Telegram.

Según el mensaje, el dron es un desarrollo único que "reescribe las reglas de la guerra". Operadores de su 14º Regimiento Separado han llevado a cabo "decenas de misiones" en más de un año para atacar cientos, o a veces miles, de kilómetros detrás de las líneas enemigas con drones similares, reveló el mando, al señalar que habrá más ataques.

Aunque Rusia afirma constantemente que derriba esos drones, las explosiones en centros de producción militar, refinerías de petróleo y depósitos de municiones rusos demuestran lo contrario, subrayó el mando.

En particular, una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia, situada en Kstovo, en la región de Nizhni Nóvgorod, suspendió sus operaciones tras el último ataque, según confirmó Andrí Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

Según Kovalenko, la refinería, que fue atacada con drones el miércoles, es capaz de procesar de 15 a 17 millones de toneladas de petróleo al año y es importante para el ejército ruso.

Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques contra objetivos militares en Rusia, con más de 20 refinerías, depósitos de municiones y empresas de defensa atacados en enero, precisó.

Estos drones, según remarca el medio MTV Uutiset, son enviados en la oscuridad de la noche por un regimiento centrado en operaciones con vehículos aéreos no tripulados, cuyas actividades normalmente no se revelan al público. "No puedo decirles cuál es nuestro objetivo hoy, pero atacaremos profundamente en Rusia y lo lograremos”, afirma el comandante “Kasper” en una entrevista con Reuters.