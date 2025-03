Un traficante de personas confiesa ganar 6.000 euros por viaje: "España me paga el vuelo de vuelta"

"Si esta entrevista la lee algún comisario o agente de policía nacional, estoy seguro de que me va a reconocer". Y "les mando saludos; siempre se han portado bien conmigo". Estas palabras pertenecen a Ely, patrón de un cayuco mauritano que ha realizado cuatro viajes desde Nuadibú a las islas Canarias para llevar a migrantes de forma ilegal. Es decir, participar en el tráfico de seres humanos.

Lo relata él mismo en una entrevista con El Español, en la que no deja de sacar pecho y lanzar dardos: "Mejor me tapo bien. No vaya a ser que la próxima vez me metan directamente en la cárcel". Según indica, ha realizado esas cuatro travesías sin un solo ahogado o fallecido. Unas travesías que es necesario recordar que dejaron un saldo funesto el pasado año. Una treintena de migrantes murieron cada día en su intento de llegar a España en 2024. Fueron 10.457 vidas perdidas en las aguas.

"Mi experiencia también se paga, claro"

¿Cómo lo ha hecho? Lo tiene muy claro: "Es sencillo, soy marinero. Sé navegar. Si hay embarcaciones que no llegan o se pierden, es porque las llevan personas que no tienen ni idea. Cuando yo voy nadie se puede rebelar porque el capitán soy yo y eso significa que sólo mando yo. Ante cualquier problema, a los migrantes les pregunto, '¿Ustedes quieren llegar o no?'. Mi experiencia también se paga, claro".

Entre 1.000 y 3.000 euros por un asiento

Un asiento en el cayuco de Ely, que según el citado artículo es visto como un "héroe" por los migrantes en Mauritania, se paga a entre 1.000 y 3.000 euros, estando la media en unos 1.200. "Depende de la suerte y del contacto que tengan", explica este señor, dejando claro que quien más pague tendrá un sitio más seguro, en el centro de la embarcación.

Asegura también que él no acepta viajes que superen las 90 personas en la embarcación. Sus viajes son de entre 60 y 90 personas: "Los que ves que acaban volcando es porque llevan muchísima gente. Una vez un pasador me trajo a 120 personas y le dije que no, que yo no iba". Ely también dice que el trayecto se hace entre tres y cinco días, pero que en su caso siempre son tres: "Medio duermo con la brújula en la mano para ver que no se cambia el rumbo, pero no duermo del todo".

Y entre 3.000 y 6.500 euros para él

"Cargamos con bidones de gasolina de 200 litros. Dependiendo del motor, se necesitan entre 600 y 1.000 litros para llegar", desgrana de una tarea de la que se ocupa en tierra el pasador, una figura logística que se encarga de organizar el viaje y se lleva la mayor parte económica. Él cobra entre 3.000 y 6.500 euros por viaje. Hasta 7.000 en un encargo que rechazó por su madre estaba enferma.

"No quería quedarme allí, tengo una vida aquí, mi madre, mis hijas. Voy, gano dinero, y España me paga el vuelo de regreso"

Además, asegura que ha estado en CIE en España como si fuese un migrante más que acababa de llegar en el cayuco. En todas las ocasiones ha sido deportado de nuevo a Mauritania. "Una vez me fue a visitar un policía mauritano que estaba en Tenerife colaborando con la Policía Nacional. Y me dijo: 'sé que eres tú el que navega'. Y me devolvieron a Nuadibú", recuerda.

Aunque ha llegado a pasar algunos meses en la cárcel de Gran Canaria, acabó siendo devuelto a su país y sentencia: "No me parece mal. No quería quedarme allí, tengo una vida aquí, mi madre, mis hijas. Voy, gano dinero, y España me paga el vuelo de regreso".