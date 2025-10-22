Personal militar ucraniano con un vehículo de ingeniería militar IMR-2 forma murallas y terraplenes de tierra como parte de una línea de barreras continuas para proteger las ciudades de la región de Donetsk de las tropas rusas.

Más de tres años desde el inicio de la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania, los combates no dan muestra de cesar, ni a pesar de las promesas de Trump de poner fin al conflicto al llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, uno de los objetivos de la invasión del mandatario ruso, la desmilitarización de Ucrania, ha ido en estos años en sentido contrario.

Kiev ha demostrado estar más militarizada que nunca con una producción autosuficiente, instalaciones internacionales en expansión y armas de precisión de cada vez mayor alcance en una carrera armamentística de la que partió en clara desventaja pero en la que se ha sobrepuesto con nota. De hecho, hasta los propagandistas más fieles al Kremlin hantenido que admitir que Ucrania no solo no muestra signos de colapso, sino que se está volviendo más fuerte y no hay señañes de una derrota próxima.

Vladimir Solovyov, conocido como el "títere de Putin" o, lo que es lo mismo, su portavoz mediático, por sus diatribas sobre el supuesto colapso de Ucrania, ha sorprendido recientemete a sus seguidores con una confesión muy poco común. "Ucrania no se está derrumbando, se está fortaleciendo", dijo aparentemente conmocionado al reconocer que se vislumbra un agotamiento ucraniano, según ha informado el medio especializado Euromaidan Press.

El propagandista del Kremlin no solo ha dejado atrás los alardes sobre una caída inminente de Kiev, sino que ha admitido que el ejército ruso había subestimado por completo lo que estaba sucediendo al creer que la OTAN solo estaba enviando productos terminados. "Esto resultó no ser cierto, ya que Ucrania tenía su propia producción y voluntarios y especialistas extranjeros se sumaban diariamente a las filas ucranianas", aclaró el medio.

Los datos confirman esa prosperidad armamentística de Ucrania. De enero a julio de 2025, el Ministerio de Defensa de Ucrania aumentó las compras nacionales en 3.600 millones de euros en comparación con el mismo período del año anterior. De esta forma, las armas y equipos de fabricación ucraniana representan ahora el 71,4% de todas las compras de defensa.

En 2022, apenas el 10% de las armas de Ucrania se producían localmente. La cifra superó el 35% en 2023, mientras que a mediados de 2025 al menos el 40% se fabricaba en el país. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha prometido que para finales de año, el 50% de todas las armas en el frente serán de fabricación ucraniana, un objetivo que, dada la producción actual, probablemente se superará antes de la fecha límite.

Zelenski confirmó que la industria de defensa de Ucrania se ha multiplicado varias veces desde 2022, proyectando una asombrosa producción nacional de drones y misiles por valor de 35.000 millones de dólares para el próximo año. Además, destacó la continua expansión de las capacidades de misiles de Ucrania, resaltando su éxito y revelando planes para comenzar el uso regular de misiles balísticos ucranianos.

Pero los reyes del armamento ucraniano en el frente han demostrado ser los drones. El presidente ucraniano hizo hincapié en el liderazgo de Ucrania en Europa en sistemas no tripulados, con drones de ataque dominando el campo de batalla. Mientras, los drones navales han transformado el control del Mar Negro, haciendo que aguas antes seguras sean peligrosas para los rusos.

En la búsqueda de reforzar la producción y desarrollo nacionales, Ucrania ha expandido su presencia industrial por Europa, adquiriendo alianzas con países como Polonia, Dinamarca y Alemania con una protección ininterrumpida con empresas conjuntas y a resguardo de los ataques rusos.

En total, según información del medio especializado, alrededor del 95% de los drones de Ucrania se fabrican actualmente en el país, mientras el 5% restante se produce en instalaciones danesas y alemanas. En cuanto a la producción de misiles, aproximadamente un 80% es nacional, mientras que proyectos conjuntos en Polonia y Dinamarca cubren el resto, incluyendo sistemas de largo alcance de nueva generación.