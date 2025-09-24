Y el sexto día, Jimmy Kimmel regresó: "No sé quién ha tenido las 48 horas más raras, ¿el CEO de Tylenol o yo?"

Jimmy Kimmel volvió a Jimmy Kimmel Live! después de seis días fuera del aire con un monólogo que combinó ironía, agradecimientos y una defensa cerrada de la libertad de expresión. “Estoy seguro de que no sé quién tuvo unas 48 horas más raras, si yo o el CEO de Tylenol”, arrancó entre aplausos.

Durante más de veinte minutos, el presentador repasó lo vivido desde que fue suspendido por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, influyente activista conservador y aliado de Trump. “Ha sido abrumador. He recibido mensajes de todo el mundo, incluso del hombre que me despidió de mi primer trabajo en la radio. Hasta él quiso animarme”, contó.

Kimmel agradeció a colegas y rivales por respaldarlo en un momento crítico: “Stephen Colbert, John Stewart, Seth Meyers, Jimmy Fallon, John Oliver… incluso Jay [Leno] me escribió”. También destacó el gesto de algunos políticos conservadores. “Tal vez lo que más me ha sorprendido es recibir palabras de gente que no comparte lo que pienso ni apoya mi programa, pero sí mi derecho a expresarme. Incluso Ted Cruz dijo algo muy bonito en mi defensa. No creo haber dicho esto nunca, pero Ted Cruz tenía razón”.

El humorista quiso dejar clara su postura sobre la polémica: “Nunca fue mi intención frivolizar con el asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello. Publiqué un mensaje enviando amor a su familia y pidiendo compasión, y lo sigo sintiendo así. Tampoco era mi intención culpar a un grupo concreto de lo que fue, obviamente, el acto de una persona profundamente perturbada”.

En clave más política, denunció lo que considera un intento de censura desde Washington. “Nuestro Gobierno no puede controlar lo que decimos en televisión. Si permitimos que la libertad de expresión se derrumbe, el resto de nuestros derechos caerán como fichas de dominó”, advirtió, tras recordar que en otros países los cómicos acaban en prisión por satirizar a sus líderes. Y, fiel a su estilo, cerró con una parodia directa al presidente: “Con Tylenol, no lo tomes. No lo tomes. No lo tomes. Lucha con todas tus fuerzas para no tomarlo”.

El pulso político con Trump y la cadena ABC



La vuelta de Kimmel se produce tras una suspensión que desató un enfrentamiento inédito entre la Casa Blanca y Disney, matriz de ABC. El presentador había afirmado en antena que los seguidores de Trump intentaban “hacer ver que el asesino de Kirk no era uno de los suyos” y acusó al presidente de querer sacar rédito político de la tragedia.

Sus palabras provocaron la reacción inmediata de Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que advirtió a las cadenas afiliadas de que podrían perder sus licencias si seguían emitiendo el programa: “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, dijo. El anuncio derivó en que los grandes grupos Nexstar y Sinclair dejaran de programar Jimmy Kimmel Live! en sus estaciones, lo que supuso un apagón en un 23% de los hogares del país.

Trump celebró la suspensión como si fuera una cancelación definitiva. “No puedo creer que ABC le devuelva el programa. Es otro brazo del Partido Demócrata y, hasta donde yo sé, eso sería una gran contribución ilegal de campaña”, escribió este martes en Truth Social, horas antes de la emisión del regreso.

Disney, sin embargo, decidió acortar la sanción y recuperar a Kimmel, en un gesto de desafío frente a las presiones políticas. En un contexto de creciente hostigamiento a medios y cómicos críticos con la administración, la reaparición del veterano presentador —que acumula casi 4.000 programas en 23 años— se ha convertido en un símbolo de resistencia.

“Lo importante no soy yo ni este show”, concluyó en su monólogo. “Lo importante es que podamos vivir en un país que permita que exista un programa como este”.