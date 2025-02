Zelenski, contundente sobre las negociaciones de paz: "Putin teme admitir la derrota"

Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene miedo de las negociaciones directas con Ucrania y ha asegurado que eso representa su "debilidad".

"Él (Putin) definitivamente tiene miedo de las conversaciones directas con nosotros. Creo que, en su mente, eso representa su derrota, su debilidad. Él teme esto, por eso hará todo lo posible para impulsar sus viejas narrativas de que esto es una guerra entre Occidente y Rusia", ha asegurado el mandatario en una entrevista con Associated Press.

Zelenski ha agregado que Putin "no puede admitir que en realidad está perdiendo contra Ucrania". "No ha derrotado a Ucrania, lo que significa que está perdiendo. Y no puede reconocerlo porque aquí está Rusia en el mapa, y aquí está Ucrania. Es por eso que dice: 'Quiero hablar con Trump, estoy listo para hablar con Estados Unidos'; siempre lo ha hecho", ha aseverado.

Zelenski, según ha remarcado el periódico ucraniano Ukrainska Pravda, está convencido de que Putin intentará descarrilar las negociaciones. "Comenzará diciendo: 'Esta es una guerra entre Rusia y Occidente, así que estoy hablando con Occidente'. Cuando el presidente Trump le diga que Ucrania debe estar en la mesa de negociaciones, volverá a plantear cuestiones de ilegitimidad".

"Inventará razones para evitar la posibilidad de poner fin a la guerra en Ucrania mediante conversaciones con Ucrania. No se trata de personalidades, se trata de su postura dentro de su propio estado, para demostrar que Ucrania no tiene capacidad de acción", ha agregado.

En opinión de Zelenski, Putin cree que está "en guerra con Estados Unidos y cree que está ganando contra Estados Unidos". "Aunque, sobre todo en el campo de batalla, nos resulte difícil, no es así. En realidad, Ucrania no le ha permitido derrotarnos", ha destacado.

El presidente ha enfatizado también que las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania sin la participación de Ucrania serían "erróneas": "Si discutimos nuestro plan de acción con Trump y entendemos cómo puede terminar esta guerra, entonces probablemente podrá hablar con los rusos si quiere, y eso está bien".