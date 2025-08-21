Zelenski critica sin tapujos a los nuevos ataques a traición de Rusia

Una foto facilitada por el Servicio Estatal de Emergencias muestra a rescatistas ucranianos trabajando en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial tras un masivo ataque nocturno en Lviv, Ucrania, el 21 de agosto de 2025, en medio de la invasión en curso. Una persona murió y al menos otras tres resultaron heridas en la ciudad occidental ucraniana después de que Rusia lanzara un ataque a gran escala con al menos 40 misiles de diferentes tipos y 574 drones por todo el país, según el Servicio Estatal de Emergencias.

Han pasado ya más de tres años desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania. Y aunque el final puede parecer cada vez más cercano, lo cierto es que en la práctica las agresiones contra el país de Zelenski continúan, tal y como ha denunciado el mandatario.

Y es que, apenas unos días después de las sucesivas reuniones entre Donald Trump, Putin y Zelenski, los ataques entre ambas naciones han continuado a diario. Uno de estos ataques ocurrió en la noche de este miércoles, cuando varios aviones no tripulados rusos hirieron a 14 personas, incluyendo una familia con tres niños pequeños.

Además, otra ofensiva con una bomba planeadora terminó dañando cinco edificios de apartamentos en Kostiantynivka, dejando varios desaparecidos bajo los escombros. "También hubo un ataque traicionero contra una gasolinera en la región de Odesa", afirmó Zelenski. "Los bombardeos también tuvieron como blanco las regiones de Chernihiv, Járkov y Poltava. En total, se utilizaron más de 60 drones y un misil balístico", agregó.

Estos ataques, según el presidente ucraniano, "confirman la necesidad de presionar a Moscú, la necesidad de imponer nuevas sanciones y aranceles hasta que la diplomacia sea plenamente efectiva". En esta misma línea, William Taylor, exembajador de Estados Unidos en Ucrania, afirmó a la CNN el martes que "Putin no tiene ningún interés real en reunirse con el presidente Zelenski. Le interesa apoderarse de Ucrania, bombardearla y atacarla hasta conseguir lo que quiere".

Ahora, solo queda esperar las dos semanas que Trump ha fijado de plazo para comprobar el verdadero progreso de dichas negociaciones, con el cual pretenden conocer si realmente se solucionará la situación o, por el contrario, "esta horrible lucha continuará".