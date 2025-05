Zelenski sentencia el acuerdo de paz tras la llamada entre Trump y Putin: "Nadie retirará nuestras tropas de nuestros territorios"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que como resultado de las negociaciones con Rusia no habrá concesiones en términos de territorios. "Nadie retirará nuestras tropas de nuestros territorios. Es mi deber constitucional, es el deber de nuestras fuerzas armadas proteger la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", dijo el mandatario, según ha informado la Agencia de Noticias Interfax-Ucrania.

"Sí, ahora hay territorios ocupados temporalmente debido a la agresión de un país tan grande, y es comprensible. Pero no habrá ultimátums y nadie entregará su tierra, sus territorios, su gente ni sus hogares", declaró Zelenski durante una sesión informativa el lunes por la noche tras una conversación telefónica con el presidente estadounidense. Donald Trump, y la conversación de este con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Zelenski señaló que si la Federación Rusa impone condiciones a Ucrania para que retire sus tropas de su territorio, "significa que no quieren un alto el fuego ni que la guerra termine". "Entienden claramente que Ucrania no hará eso. Si se hace una pregunta con antelación y se sabe de antemano que la respuesta será negativa, definitivamente no se quiere ese resultado", afirmó.

Sobre el memorando que, según declaró Putin, Ucrania y la Federación Rusa podrían empezar a desarrollar conjuntamente, el presidente ucraniano se refirió a Trump y dijo que, según entiende, "hablaron con Putin, con la parte rusa, para que en un formato bilateral pueda surgir un memorando adecuado, que luego podría conducir a un plan que conduzca al fin de la guerra, es decir, a un acuerdo".

"Un memorando que cuente con el apoyo de todos o ambos países, que incluya, digamos, un alto el fuego. Hasta el momento, lo desconozco. En cualquier caso, si la parte rusa propone algún memorando, creo que no será un secreto, porque esta información siempre sale a la luz pública. Creo que, por nuestra parte, tras recibir las señales adecuadas, podremos formular nuestra visión", declaró Zelenski.

