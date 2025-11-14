Zelenski visitará el Congreso de los Diputados el próximo martes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, posan después de firmar el "Acuerdo de Cooperación en materia de Seguridad entre España y Ucrania" en el palacio de La Moncloa, en mayo de 2024

Zelenski viajará a España la próxima semana. El presidente de Ucrania, en el marco de su visita oficial, acudirá el martes que viene al Congreso de los Diputados, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.

En la Cámara Baja, el mandatario ucraniano será recibido por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán. En concreto, Zelenski se reunirá con ambos en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio de la Cortes.

De esta forma, Zelenski retoma el viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.

Antes de pisar territorio español, el presidente de Ucrania estará el lunes en París, donde será recibido por su homólogo francés, Emmanuel Macron (con quien abordará las garantías de seguridad que podrán ofrecer los aliados de Kiev si se lograra un alto el fuego con Rusia) y desde allí se desplazará a Madrid.

A falta de que se dé a conocer la agenda completa de este viaje a España, es probable que Zelenski acuda al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para ver el Guernica de Picasso, una obra de arte convertida en un símbolo internacional del rechazo a la guerra.

El mandatario ucraniano estuvo en España en 2022, cuando pronunció un discurso ante las Cortes en el que se refirió precisamente al bombardeo a la ciudad vasca por tropas alemanas durante la Guerra Civil para compararlo con la situación de su país, atacado por Rusia: "Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937".

El Gobierno aprovechará su presencia para trasladarle su pleno apoyo y la necesidad de continuar presionando a Rusia, según anunciaron recientemente fuentes gubernamentales.

El pasado 21 de octubre Zelenski, acordó, en una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una nueva reunión entre ambos que aún no ha sido anunciada por Moncloa.

En aquella conversación el presidente ucraniano agradeció el envío por parte de España de 70 generadores para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los constantes bombardeos rusos.