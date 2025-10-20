Zelenski no se fía de Viktor Orbán, "un primer ministro que bloquea a Ucrania en todas partes"

Hay gestos que lo dicen todo... el saludo entre Orbán y Zelenski en julio de 2024 en Kiev

Zelenski no se fía de Orbán. No lo hace desde tiempo atrás y mucho menos ahora que Budapest va a servir de sede para el reencuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en unos días. Allí se decidirá buena parte del futuro de la guerra en Ucrania, algo que escama a Kiev. "Cómo se va a llegar a ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros?".

El presidente ucraniano reconoce abiertamente que "no creo que un primer ministro que bloquea a Ucrania en todas partes pueda hacer nada positivo para los ucranianos o, al menos, algo equilibrado", en referencia a los lazos evidentes entre Orbán y Putin.

"Hablamos de paz en Ucrania, no de elecciones en Hungría", ha añadido Zelenski este lunes, sin ocultar tampoco los posibles intereses "electoralistas" en el ofrecimiento hecho por Orbán para internacionalizar su imagen.

Desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, el líder magiar ha sido el gran escollo en la UE para los programas de ayuda a Ucrania y para sacar adelante las sanciones a Rusia. Los recelos de Orbán con Kiev y para dar cualquier paso contra Moscú han ido, además, acompañados de declaraciones incendiarias muy cercanas al discurso oficialista del régimen de Putin.

Ni siquiera Budapest, la capital húngara, trae buen recuerdo a Zelenski, que teme que lo que salga del encuentro Trump-Putin replique las consecuencias del histórico acuerdo sobre garantías de seguridad de 1994. En aquella firma, Kiev veía supuestamente reforzada su seguridad a cambio de renunciar a poseer armas nucleares.

"El Memorándum de Budapest nos perjudicó. Repetir lo de Budapest no puede ser positivo. Ya se lo comenté al presidente Trump", ha contado Zelenski, que no obstante sí ve "cerca" el final de la guerra. No tanto como ocurrió en Gaza, ha matizado de inmediato.

"Trump quiere que la guerra termine, quiere encontrar un formato u otro para esto" y cree que el 'formato húngaro' podría traer los resultados que desea", ha reconocido el líder europeo. Marcando diferencia con lo ocurrido con Israel y Hamás, Zelenski alega que "esta guerra no puede terminar tan rápido".

"No quiero menospreciar ni exagerar a nadie, pero no podemos comparar lo que ocurre en Oriente Próximo con lo que ocurre aquí. Es una guerra de una magnitud completamente distinta. Es una historia distinta", ha rematado en preguntas a la prensa.