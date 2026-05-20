Adrien Brody (53 años), sobre su debut en Broadway: "Lloré abiertamente al leer el guion y supe que tenía que ser valiente y volver al teatro"

'El miedo a los 13' (The Fear of 13) es una obra teatral basada en la historia de Nick Yarris, un hombre que estuvo más de 20 años en el corredor de la muerte tras ser condenado de forma injusta por unos crímenes que nunca había cometido realmente.

Se encuentra protagonizada por Tessa Thompson y el ganador del Oscar, Adrien Brody, quien ha contado cómo fue la preparación para este papel en una entrevista con el diario 'The Wall Street Journal'. Según cuenta el protagonista, de 53 años, prepararse para este papel no fue nada fácil.

Para ello, se aísla durante seis días a la semana, pasa unas once horas diarias en el teatro y se acuesta sobre las dos o tres de la madrugada, levantándose a veces incluso en el amanecer. "Es muy difícil desconectar", señala al diario citado.

Además de su preparación, el actor cuenta que otra de las cosas que hace especial esta obra, la cual se estrenó el mes pasado, es que entre el público suele encontrarse el verdadero Yarris (el hombre detrás de esta historia) lo que suele llamar la atención del público de forma bastante positiva.

"Nick es alguien que ha logrado salir del abismo a través de la lectura, la narración de historias y el anhelo de algo superior", relata. "A su lado hay cientos de personas que lloran por sus circunstancias vitales", agrega el actor.

De hecho, la primera vez que leyó el guion de la obra reconoce que se echó a llorar. "Lloré desconsoladamente al leerlo. Me costó mucho terminar el guion. La dramaturga Lindsey Ferrentino expresa los matices y la complejidad de las circunstancias, y hay muchos elementos cómicos y alegres, así como componentes tremendamente tristes", afirma el actor.

Fue entonces cuando se tuvo que armar de valor y tomó la decisión de regresar al teatro. "Me dije: 'Vale, voy a tener que armarme de valor y volver al teatro', algo que no había hecho en muchos años", añade el mismo durante la entrevista.

Finalmente, respecto a su debut en Broadway, el actor señala que se encuentra bastante "agradecido" de poder decir que forma parte de esta comunidad. "Me resulta muy emocionante llegar a mi edad y descubrir nuevas perspectivas y comprensiones en mi trabajo que no había alcanzado hasta que di este paso", sentencia Brody.

La historia de Nicholas James Yarris, quien pasó 22 años en el corredor de la muerte injustamente

La obra, tal y como se ha mencionado anteriormente, cuenta la historia de Nick Yarris (Nicholas James Yarris), un estadounidense que pasó más de dos décadas encerrado en el corredor de la muerte de Pensilvania tras ser condenado de forma injusta por violación y asesinato. Sin embargo, tras unas pruebas de ADN realizadas en 2003, el escritor fue exonerado.

Tras esta dura experiencia, a día de hoy Yarris cuenta con 65 años y se dedica a escribir y a realizar charlas motivacionales. Además, es protagonista del documental de Netflix inspirado en su historia, la cual reproduce ahora también la obra de teatro en la que participa Adrien Brody.