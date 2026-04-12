Luis Rojas Marcos, psiquiatra: "Aconsejo hablarse bien a uno mismo, la gente que lleva toda la vida hablándose mal no suele vivir mucho"

La importancia de hablarse bien. Luis Rojas Marcos es uno de los psiquiatras españoles más influyentes y exdirector de servicios psiquiátricos en Nueva York. En una conversación con el pódcast Lo que tú digas de Alex Fidalgo (995.000 suscriptores en YouTube) desmonta algunos mitos osbre la vejez, habla de felicidad, autoestima, propósito y salud mental, y sobre todo, de lo importante que es tener una relación positiva con uno mismo.

Durante la conversación, que ha superado 34.000 visualizaciones, el médico explica que "hay varios estudios de personas que pasaron años en campos de concentraciones durante la Segunda Guerra Mundial que al contar un chiste al día pues te alargaba la vida". "El sentido del humor es muy útil", dicta. Aunque advierte "practicarlo requiere cierto esfuerzo".

La autoestima como pilar

Rojas Marcos señala que "la autoestima es muy importante porque la persona con la que estamos 24 horas es uno mismo". "Si no te gustas, si no te quieres, si no te entiendes, pues lo vas a pasar mal", habla. "Con esto quiero decir que no veas tus limitaciones. Pero la mejora va acompañada de autoestima, si te aprecias", añade.

Para escucharte mejor "lo que no vas a llegar a casa, ponerte delante del espejo y decirte a ti mismo, 'eres un mierda y eres un desastre", dice. "No, eso no te va a ayudar", agrega. "Lo que te va a ayudar es entenderte y luego ver qué vas a hacer: 'Mejor que pidas ayuda y hables con alguien porque esto lo llevas mal".

"El pensar cómo te tratas a ti mismo es muy importante", insiste. El médico señala que si uno mismo es el que más desprecio y críticas se lanza, "puedes caer donde pierdes la confianza y la esperanza". Él aconseja hablar con uno mismo, "hablarte bien y si te hablas mal preguntarte porque lo haces".

De hecho, apunta a que las personas que se llevan toda la vida hablándose mal, "no suelen vivir mucho". "Entramos en un mundo dónde ya no hay esperanza y puedes caer a una enfermedad llamada depresión". En este punto, dice, "se puede cambiar "más o menos". "Los afectados se tienen que hacer una pregunta: "¿Qué quiero cambiar?". "Cuánta gente hay que si hubiera pedido ayuda antes, habría evitado muchísimo sufrimiento".