Netflix caído: se han reportado millones de casos y aún no hay confirmación oficial ni causa 

Imagen de la TV de uno de los usuarios afectados por la caída de Netflix. A guardar por ahora las palomitas.

Si estabas viendo una película o serie en Netflix y se ha "cortado", no es tu televisor ni tu wifi, sino una caída que recién se ha reportado. Y si no estabas conectado, es probable que si entras no podrás disfrutar del streaming.

Al parecer, se trata de una caída de alcance mundial que impide reproducir series, películas y documentales. Aunque el servicio permite iniciar sesión y navegar con normalidad por el catálogo, al intentar iniciar cualquier contenido aparece un mensaje de error de red que bloquea la reproducción.

Por el momento, no hay confirmación oficial de una caída global de Netflix, pero, como reza un mensaje en X (antes Twitter), "millones de espectadores en todo el mundo están mirando repentinamente pantallas de error en lugar de sus programas".

"Los informes están llegando en masa — transmisiones que se congelan a mitad de episodio, aplicaciones que se cierran de golpe, el temido mensaje “Lo sentimos, algo salió mal” apareciendo por todos lados", añade el mensaje.

Las incidencias se están notificando desde distintos países y afectan tanto a la aplicación para televisores inteligentes, dispositivos móviles y tabletas como a la versión web del servicio, lo que apunta a un problema generalizado en la plataforma.

Entrando en pánico

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, como siempre, muchas con gran humor e ironía. Y es que muchos no pueden vivir sin el smartphone, pero tampoco sin tu streaming favorito.

Otros enumeran los continuos errores y caídas en las últimas horas de otras aplicaciones de nuestro día a día tecnológico, como WhatsApp o Telegram.

En ese instante, la plataforma muestra un mensaje indicando que se ha producido un error de red, lo que impide comenzar o continuar la visualización del contenido seleccionado.

La incidencia afecta tanto a quienes intentaban comenzar un nuevo título como a usuarios cuya reproducción se interrumpió de forma repentina mientras estaban viendo una serie o una película.

Netflix todavía no ha explicado qué ha ocurrido

Por el momento, Netflix no ha comunicado oficialmente cuál es el origen de la incidencia ni ha ofrecido detalles sobre las causas que han provocado la interrupción del servicio.

Tampoco ha informado del tiempo que será necesario para restablecer completamente la plataforma.

Este tipo de incidencias suele resolverse una vez que los equipos técnicos identifican el origen del problema y restablecen el funcionamiento de los servidores afectados, aunque de momento la compañía no ha facilitado un calendario para la recuperación total del servicio.