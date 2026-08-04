El precio del aceite de oliva apunta a una nueva subida en otoño: sequía, calor extremo y olivares quemados en Grecia, Italia y Portugal

Hace no tanto, se llenaban páginas por el incremento del precio del aceite de oliva. Durante muchos meses, la cesta de la compra notó el 'palo' por el auge desmedido del coste del 'oro líquido'. Luego llegó una época de bajada y estabilización, pero ahora los analistas apuntan a una potencial subida a la vuelta del verano.

El motivo es obvio, la reducción en la producción de aceite ante los problemas experimentados por los olivares de toda Europa. La sequía, los incendios y el abandono de vastas regiones de campo aparecen como males endémicos sobre los que ahora parece pivotar el futuro inmediato del precio del aceite de oliva, especialmente del virgen extra, conocido como AOVE.

El problema toca de lleno a España, como gran productor por cantidad y calidad de aceite de oliva a toda Europa y al resto del mundo, pero también a países como Francia, Italia, Grecia o Portugal, otros mercados de relevancia por el cariz mediterráneo de estos países y la presencia del olivar en sus campos. Y a mercados netamente importadores como Reino Unido.

En todos ellos el horizonte es similar, entre dudas que se acercan a ser certezas. Y esas expectativas piden al clima "que se controle pronto". De no ocurrir, apunta a The Guardian Sarah Vachon, responsable del grupo oleícola Citizens of Soil "debemos esperar que los precios suban en otoño, ya que habrá menos fruta comestible para hacer aceite de oliva", lamenta.

Para Walter Zanre, director de la filial británica de la marca de aceite de oliva Filippo Berio, la clave está en España por ser motor del 'oro líquido' para todo el planeta. Mirando a la situación de nuestros campos, adelanta que "la combinación de la pérdida de fruta provocada por la sequía y una cosecha más temprana" obligarán a hacer un seguimiento exhaustivo "durante las próximas semanas".

Al respecto, aclara que la suma de estos dos factores tiene "el potencial de influir significativamente en los volúmenes de producción de aceite de oliva y en los precios de mercado" de cara a la temporada 2026-2027.