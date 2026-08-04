El club del 'Made in Europe' se juega su tamaño: de los 80 países que podían colarse a los 20 que quiere limitar Bruselas

La Unión Europea se enfrenta a un debate sobre su propio futuro, bajo los principios de la competitividad y la necesidad de reforzar su propio sistema. En ese contexto se entienden las iniciativas conocidas como Ley de Aceleración Industrial o el proyecto 'Made in Europe', como respuestas a un mundo "cada vez más complejo", apuntaban a este medio miembros destacados de la propia UE en un encuentro en Bruselas.

Ante el proteccionismo de Donald Trump en EEUU y la amenaza de potencias comerciales como China, Bruselas está replanteándose el desarrollo de ese proyecto 'de casa', para hacer más efectivo un Made in Europe que busca reforzar el enorme mercado interior comunitario.

Como adelanta Politico, en el último acuerdo del Consejo de la UE, el Made in Europe incluirá una nueva categoría en relación al "origen del socio", que determinaría cuándo los productos de terceros países deben ser tratados como equivalentes a los productos de la UE en la contratación pública y los programas de apoyo.

Así, la propuesta busca plantear diferencias entre unos productores y otros cuando se trata de terceros países. Y 'los Veintisiete' se abren a estudiar una apertura del concepto, que en su caso más amplio alcanzaría hasta 80 países.

No obstante, fuentes autorizadas como el comisario de Industria, Stéphane Séjourné, había indicado que el citado Made in Europe podría limitarse a solo 20 países, para tranquilizar a muchos de los estados miembro.

Bajo la presidencia de turno irlandesa, el Consejo de la UE sacó adelante un compromiso para exigir la aplicación de actos, en lugar de actos delegados, lo que otorga a 'los Veintisiete' la voz y el voto formal para decidir sobre la inclusión o exclusión de terceros países, en función de su relación con la propia Unión Europea, bien si hay un trato recíproco o si hay dudas sobre la seguridad de la cadena de suministro.