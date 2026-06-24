Las fotos y los detalles de la relación entre Shakira y Manuel García-Rulfo, actor de la serie 'El abogado del Lincoln'

Shakira ya ha llorado mucho, pero es evidente que hace ya tiempo que lleva a gala el nombre de su disco y de su gira: Las Mujeres Ya No Lloran. Ella ya no llora, ella factura, y además se divierte.

La colombiana, a quien se espera en España en septiembre y octubre en el Estadio Shakira, que se ha levantado para una residencia temporal en Madrid, ha sido noticia por poner música al Mundial 2026 con su tema Dai Dai, que cantó en la inauguración.

Shakira actuando durante la Ceremonia de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 FIFA via Getty Images

Más recientemente lo fue porque acudió al partido entre Argentina y Austria disputado en el Dallas Stadium y al que llevó a sus hijos Milan y Sasha. Y lo ha vuelto a ser por cuestiones amorosas.

Una ilusión

Shakira, que se ha centrado en su carrera musical y en sus hijos tras su amarga ruptura de Gerard Piqué, parece que está ilusionada gracias a Manuel García-Rulfo, actor protagonista de El abogado del Lincoln, serie que se puede ver en Netflix.

Manuel García-Rulfo en Nueva York en junio de 2025 Lexie Moreland

Se venía ya rumoreando que entre la colombiana y el mexicano podía haber algo. En ese sentido, Lecturas publica unas fotos de ambos juntos. La cantante y el actor salieron del restaurante del Sunset Tower Hotel, en Hollywood, para marcharse a bailar al Floridita, un local cubano.

Fueron hasta allí en un coche que condujo él en un trayecto en el que conversaron y rieron animados. A su llegada al Floridita, se colocaron en una mesa apartada hasta que se cansaron de estar sentados y salieron a la pista para bailar salsa.

Y como no fueron discretos porque no quisieron y optaron por disfrutar de la noche, su velada no pasó desapercibida. Tanto es así que el dueño del local apareció en el programa Despierta América y comentó que la pareja lo pasó muy bien y les gustó mucho la música.

Además, algunos de los presentes declararon sobre Shakira y García-Rulfo que "se estaban cortejando y es obvio que hay química entre ellos".

¿Pero hay realmente algo entre ellos? Fuentes cercana al entorno de Shakira confirman a Vanitatis que hay una ilusión, pero que están empezando. Por lo pronto, ambos están libres y con ganas de pasarlo bien. García-Rulfo, que tiene 45 años, terminó su relación con la actriz y cantante Audrey McGraw y no se le ha conocido compromiso sentimental alguno desde entonces.