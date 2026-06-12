La Fiscalía se opone al recurso de Andic y mantiene que el análisis del móvil lo incrimina

La investigación por la muerte del fundador de Mango continúa avanzando y la Fiscalía considera que existen suficientes indicios para mantener las medidas cautelares impuestas a su hijo mayor, Jonathan Andic. El Ministerio Público ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que rechace el recurso presentado por la defensa y mantenga la fianza de un millón de euros fijada por la jueza instructora.

En un comunicado, la Fiscalía de Barcelona ha informado de su oposición al recurso de apelación interpuesto por los abogados de Andic, quienes habían pedido dejar sin efecto tanto la elevada suma económica como la retirada del pasaporte acordada durante la instrucción del caso.

Jonathan Andic está siendo investigado por la muerte de su padre, ocurrida en diciembre de 2024 durante una excursión conjunta a Montserrat. El empresario falleció tras precipitarse desde una altura de aproximadamente 100 metros, unos hechos que inicialmente dieron pie a una investigación judicial para esclarecer qué ocurrió aquel día.

Según la Fiscalía, el procedimiento reúne numerosos elementos que apuntan a una posible implicación del investigado en el fallecimiento. Entre ellos, destaca especialmente la información obtenida del teléfono móvil de Jonathan Andic. El análisis de los mensajes, la geolocalización del dispositivo y el registro de llamadas realizadas en el momento de los hechos son considerados piezas clave dentro de la causa.

El Ministerio Público sostiene además que esos datos cuestionan algunos aspectos de la versión ofrecida por el investigado sobre cómo se produjo la muerte y también contradicen la supuesta buena relación que mantenía con su padre.

Parte del contenido del teléfono no se ha podido recuperar

Parte del contenido del teléfono, no obstante, no ha podido recuperarse. Según consta en la investigación, Jonathan Andic denunció haber perdido el dispositivo meses después del fallecimiento durante un viaje rápido a Quito, circunstancia que también forma parte del análisis de los investigadores.

La defensa, dirigida por el penalista Cristóbal Martell, rechaza las sospechas y ha tratado de desmontar uno a uno los indicios señalados por la instructora. Entre otros aspectos, cuestiona la interpretación de las visitas previas del investigado a la zona donde ocurrieron los hechos y niega que existan contradicciones relevantes en sus declaraciones.

Además de la información extraída del teléfono móvil, la Fiscalía también concede importancia a los informes elaborados por los Mossos d’Esquadra y a las periciales técnico-fotográficas realizadas en el lugar donde se produjo la caída, al considerar que refuerzan la hipótesis incriminatoria.

Será ahora la Audiencia de Barcelona la encargada de decidir si mantiene las medidas cautelares acordadas por la jueza o estima las peticiones de la defensa. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y Jonathan Andic continúa bajo la condición de investigado.