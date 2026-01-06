A la princesa Leonor no le han traído ropa nueva los reyes: su 'look' para la Pascua Militar 2026

Está claro que la moda habla, y cuando las figuras públicas quieren mandar un mensaje, lo hacen con las palabras, con los gestos y con la ropa. Esto es algo que saben muy bien las royals a pesar de que les suele molestar que el foco se pongan en sus looks y no en lo que hacen o dicen.

Hay momentos en los que las reinas y princesas sorprenden, y otras en las que no. Para la Pascua Militar solemos ver a la reina Letizia con trajes adecuados a la ocasión solemne, pero como va de calle, por así decirlo, siempre hay algo que contar.

Con el uniforme de gala del Ejército del Aire

Pero otra cosa es la princesa Leonor, que debido a que recibe formación militar, a que está en un acto castrense y a que es la futura capitana general de los tres ejércitos, desde que debutó en la Pascua Militar en enero de 2024, ya como mayor de edad, no nos ha sorprendido con la elección de su atuendo.

Ese año escogió el uniforme de gala del Ejército de Tierra porque por aquel entonces se encontraba en la Academia de Zaragoza. Un año después apostó por el uniforme de gala de la Armada porque su formación se había trasladado a la Escuela Naval Militar de Marín, y en la Pascua Militar de 2026 ha elegido el uniforme de gala del Ejército del Aire.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, la ministra de Defensa y el ministro del Interior en la Pascua Militar 2026. EFE

De este modo, a la princesa de Asturias no ha hecho falta que los Reyes Magos le trajeran ropa nueva para estrenar en la Pascua Militar porque ya sabía qué traje se iba a poner. Lo que es un alivio para la princesa Ana, siempre encantada de ponerse uniforme para no tener que elegir vestido, quizá también lo sea para la heredera al trono de España, que ya lució el uniforme de gala del Ejército del Aire en la celebración del 12 de octubre de 2025, cuando llevaba unas pocas semanas en la Academia de San Javier.

Este traje de gala destaca por su color azul aviación, pantalón de corte recto, chaqueta entallada, gorra con el emblema del Ejército del Aire y el distintivo de las dos gaviotas propio de los alumnos de cuarto cuarto. No ha faltado su cordón de alumna y las condecoraciones de la princesa Leonor.