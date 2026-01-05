Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La gran diferencia entre el armario de Letizia y el de otras reinas y princesas europeas
Moda y Belleza

La gran diferencia entre el armario de Letizia y el de otras reinas y princesas europeas 

La web Ufo No More ha detallado cuánto gastaron en ropa aproximadamente las 'royals' en 2025. 

Uxía Prieto
Letizia, con una blusa gris de Hugo Boss estrenada este año
Letizia, con una blusa gris de Hugo Boss estrenada este año

A pesar de que muchas de ellas han insistido por activa y por pasiva en que lo importante es el trabajo, la indumentaria de las mujeres de la realeza es objeto de análisis por lo que, algunas de ellas aprovechan para hacer ciertos guiños con sus prendas e incluso mandar mensajes

Es habitual que reinas y princesas estrenen decenas de prendas y accesorios a lo largo del año, pero hay royals que destinan más presupuesto al armario que otras. 

Desde hace años, la web Ufo No More trata de identificar las prendas, bolsos, zapatos o joyas que lucen cada día las royals europeas, detallando la firma a la que pertenecen o cuánto cuestan. Aprovechando todo ese trabajo, desde la web suelen elaborar al final de cada año un ranking con las reinas y princesas que más gastan

La reina Letizia con un traje de raya diplomática y corbata Lavallière
  El traje de raya diplomática y corbata Lavallière que lució la reina el pasado marzo

En ese análisis, el equipo del portal enumera cuántas piezas ha estrenado cada una de ellas además del precio de cada una de ellas para saber cuánto se ha destinado de media aproximadamente al vestidor en cada caso. Si nos fijamos en Letizia, Ufo No More detalla que ha estrenado 141 prendas en el pasado 2025, una cifra que la coloca como la penúltima reina de la lista por delante de Matilde de Bélgica, de las que 21 no han sido identificadas por lo que no se puede conocer el precio. 

Letizia y Matilde son las reinas de la lista, en la que no están Camila de Reino Unido y Silvia de Suecia, que menos gastan. En el caso de la española, es la consorte que menos invierte por pieza, con una media de 386,53 euros, algo menos que los 681.09 de la belga, que es la que menos ha gastado en el computo global: 42.908,60 euros. Por su parte Letizia ha invertido según el análisis de esta web 44.064,85 euros. 

Primer plano de Letizia, con aros bicolor y collar de eslabones de Parfois
  Letizia, con aros bicolor y collar de eslabones de Parfois

Las cifras están muy alejadas de las consortes que más gastan de Europa: la princesa Charlene de Mónaco y la reina Máxima de Holanda. La primera destina de media casi 2.000 euros por prenda y ha desembolsado cerca de 245.000 euros en ropa y accesorios en 2025. En el caso de Máxima de Holanda, ha estrenado menos piezas que Letizia pero ha destinado más de 102.000 euros a su armario este año, lo que serían unos 1.675 euros por prenda. 

  Kate Middleton, con un traje de Victoria Beckham

Es una situación similar a la de Kate Middleton. La princesa de Gales también ha estrenado menos piezas que Letizia —incluso menos que Máxima de Holanda— pero ha gastado más que la consorte española. En total, Ufo No More estima que unos 82,238 euros. 

Un año de trajes y prendas recicladas

Las cifras no sorprenden al echar la vista atrás en el armario de la reina en los últimos doce meses. En este año, Letizia ha confirmado de manera definitiva que el traje de chaqueta y pantalón se ha convertido en su uniforme, utilizando en numerosas ocasiones conjuntos ya estrenados. Lo mismo sucede con la mayoría de sus zapatos o bolsos. 

La reina Letizia con la tiara de María Cristina en la cena de gala en el Palacio Real por la visita de Estado del sultán de Omán a España
  La reina Letizia con la tiara de María Cristina en la cena de gala en el Palacio Real por la visita de Estado del sultán de Omán a España.

La reina ha apostado por el reciclaje este año hasta en una cena de gala, la ofrecida en honor del Sultán de Omán, donde lució un vestido azul klein de The 2nd Skin Co que había estrenado en Países Bajos

Sí estrenó en otras ocasiones destacadas, como el desfile del 12 de octubre donde apostó por un vestido de tweed en verde esmeralda, o en un acto para visibilizar las Enfermedades Raras en Oviedo, donde eligió un traje masculino de raya diplomática con un pañuelo a modo de corbata. 

