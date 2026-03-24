El brote de meningitis B de Reino Unido pone en guardia a los padres españoles: la Asociación Española de Pediatría propone extender la vacunación a los adolescentes

El brote de meningitis B iniciado en Canterbury (sureste de Inglaterra), que ha dejado por el momento dos muertos y más de una veintena de contagios —11 confirmados y 9 por confirmar—, ha generado un clima de alarma en la sociedad británica que está dejando sin existencias de vacunas a las farmacias.

Se da por confirmado que todo comenzó en la discoteca Chemistry de la ciudad de Canterbury, frecuentada por los alumnos de la cercana Universidad de Kent. Con el objetivo de limitar la propagación, la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido y la NHS —el Servicio Nacional de Salud británico— administraron más de 2.500 dosis preventivas de antibióticos como tratamiento temprano entre los alumnos, contactos cercanos y personas que hubieran asistido al citado club entre el 5 y el 7 de marzo.

"La respuesta principal consiste en rastrear los contactos de los casos, identificar a las personas con las que han tenido contacto estrecho y administrar antibióticos preventivos a quienes presentan mayor riesgo", explicaba la OMS, que calificó el brote de sumamente grave. Días después, se procedió a vacunar los alumnos de forma masiva.

Estudiantes haciendo cola en la Universidad de Kent para recibir antibióticos el 16 de marzo de 2026. PA Images via Getty Images

De la misma manera —contactando con el entorno de la menor y rastreando todos sus contactos recientes— está procediendo la Generalitat Valenciana a partir del fallecimiento este martes de una menor de 17 años en el Hospital de Dénia (Alicante) con "sintomatología compatible" con esta enfermedad y que ha sido confirmada después con un análisis microbiológico. Por el momento no se conoce de qué tipo de meningitis estaba afectada.

En el calendario de vacunación desde 2022



La meningitis B es una infección bacteriana grave que puede inflamar las membranas protectoras que rodean al cerebro y a la médula espinal y que, de no tratarse con rapidez, puede llegar a ser letal. Los síntomas con los que se manifiesta son fiebre, vómitos, dolor de cabeza, confusión, molestias con la luz y sarpullido.

"La meningitis B es la más frecuente y la más letal", confirma el doctor José Manuel Ramos Rincón, especialista en Medicina Interna y miembro del grupo de trabajo sobre Enfermedades Infecciosas de SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna).

El caso, explica el especialista, no tiene por qué causar alarma en España porque "es algo muy local". "Había mucha gente y el ambiente era muy óptimo porque este virus se contagia a través de las secreciones respiratorias. Además, era un grupo de jóvenes que tampoco estaban vacunados", detalla el doctor Ramos Rincón. Esos chicos y chicas nacieron antes de 2013, año en que la vacuna contra la meningitis B fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento.

En España, la vacuna se empezó a comercializar en 2015 —se comenzó a inmunizar a los bebés de forma privada, pagando la vacuna— y terminó entrando en el calendario de vacunación de todas las comunidades autónomas en 2022. Además, ese calendario también incluye la vacuna de la meningitis C, a los 12 meses, y la tetravalente, que se administra como dosis de refuerzo en la adolescencia para cubrir los serotipos A, C, W e Y.

¿Es entonces recomendable vacunar a los adolescentes y niños que no hayan recibido la vacuna? "Yo no puedo recomendarlo, hay que seguir las instrucciones y recomendaciones de los organismos y autoridades sanitarias, autonómicas o estatales, porque este es un tema muy de salud pública", afirma el experto en enfermedades infecciosas.

Hace solo unos días, la Asociación Española de Pediatría (AEP) en un encuentro celebrado en en Jerez de la Frontera, llamaba la atención sobre el progresivo aumento de meningitis B desde la pandemia. "Actualmente, uno de cada cuatro adolescentes está colonizado por meningococo, es decir, es portador del patógeno en su nasofaringe sin llegar a desarrollar enfermedad, lo que convierte a este grupo de edad en uno de los principales reservorios de la bacteria en la población", aseguran en un comunicado. Por eso, el Comité Asesor de vacunas de la AEP pide extender la vacunación frente al serogrupo B a los adolescentes, aprovechando que a los 12 años se les hace un examen de salud en Atención Primaria.

Además, solicitan trabajar en la protección de todos los lactantes menores de 12 meses frente a los serogrupos ACWY, no solo frente a C, algo que ya ha empezado a hacerse en el sistema de salud pública de nuestro país.