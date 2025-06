Los frutos secos forman parte de muchas recomendaciones nutricionales por sus múltiples beneficios: son fuente de grasas saludables, fibra, proteínas vegetales, minerales y antioxidantes, comienza por recordar la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. "Y distintas instituciones de prestigio, como la Mayo Clinic, sugieren que consumir una pequeña cantidad diaria —unos 30 gramos— puede ser positivo para la salud cardiovascular", destaca esta experta.

Ahora bien, ¿esa cantidad es la ideal para todo el mundo? "La respuesta corta es: depende", afirma Luzón. Lo primero que resalta esta nutricionista es que "La ración recomendada no es una norma rígida". "Las orientaciones, como la que propone la Mayo Clinic, pueden ser una excelente referencia general, especialmente para quienes buscan ideas prácticas o quieren incorporar este grupo de alimentos de forma regular. Pero es importante recordar que la nutrición no funciona con fórmulas exactas, y que no existe una única cantidad 'perfecta' válida para todas las personas", explica.

¿Cómo podemos saber entonces cuál es entonces una buena cantidad? La técnica en dietética contesta que "oara muchas personas, una ración de 20 a 30 gramos de frutos secos al día, entre 3 y 7 veces por semana, puede ser una opción saludable". Y explica que "esto equivale a un puñado aproximadamente". "Pero la frecuencia y la cantidad adecuada pueden variar en función de factores como el nivel de actividad física, el resto de la alimentación, la sensación de saciedad, los objetivos personales o el contexto de salud", añade.

Otro aspecto a destacar, según Ana Luzón, es que "lo importante es el patrón general": "Más que centrarnos en una cifra exacta, lo fundamental es cómo se integran los frutos secos dentro del conjunto de tu alimentación: ¿Sustituyen a snacks menos interesantes nutricionalmente? ¿Forman parte de comidas completas y saciantes? ¿Te sientan bien y te gustan? Todas esas preguntas son tan relevantes como los gramos que tomas", afirma.

¿Y qué pasa si no se toman? La nutricionista señala que, aunque son un alimento muy completo, los frutos secos no son imprescindibles para llevar una alimentación saludable". "Si no los toleras, no te gustan o tienes alergia, puedes cubrir sus nutrientes con otras fuentes: semillas, aceite de oliva virgen extra, aguacate, legumbres o pescado azul".

Así que, en conclusión, "los frutos secos pueden ser una excelente elección dentro de una alimentación variada y flexible", dice la experta. "Y aunque hay recomendaciones útiles para orientarte, no necesitas alcanzar una cantidad exacta para obtener beneficios. Lo más importante sigue siendo el conjunto de hábitos y la sostenibilidad de tus elecciones", aconseja.