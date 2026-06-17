La UE rompe la baraja y señala los 48 puntos de baño en España con una calidad de agua pobre: playas, ríos y municipios afectados

La clasificación se basa principalmente en la presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal, como Escherichia coli y enterococos intestinales.

La temporada de baño arranca con una advertencia para bañistas y administraciones locales. La última evaluación publicada por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés) identifica 48 zonas de baño en España cuya calidad del agua ha sido calificada como "pobre", la peor categoría contemplada por la Directiva europea de aguas de baño, una clasificación que obliga a adoptar medidas de gestión y seguimiento para reducir los riesgos para la salud de los usuarios.

La clasificación se basa principalmente en la presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal, como Escherichia coli y enterococos intestinales.

España mantiene una mayoría de aguas excelentes



Pero quedémonos con lo bueno. El balance general sigue siendo positivo. Según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el 86,6% de las zonas de baño españolas obtuvo la máxima calificación de "excelente". A ellas se suma otro 8,9% con calidad "buena" y un 1,7% con calidad "suficiente".

Eso significa que el 97,3% de las aguas de baño notificadas por España cumple al menos con los estándares mínimos exigidos por la normativa europea.

Las aguas interiores concentran el mayor problema



La fotografía cambia de forma notable cuando se separan las aguas costeras de las interiores. En las playas marítimas, España notificó 2.023 zonas de baño en 2025. De ellas, 1.844 fueron calificadas como excelentes, 130 como buenas, 28 como suficientes, 16 como pobres y 5 quedaron sin clasificar.

En cambio, entre las aguas interiores —ríos, lagos y otros puntos de baño de agua dulce— el porcentaje de zonas con mala calidad es mucho más elevado. España notificó 273 zonas interiores: 145 excelentes, 75 buenas, 11 suficientes, 32 pobres y 10 sin clasificar.

La diferencia es significativa. Solo el 0,8% de las zonas costeras españolas aparece con calidad pobre, frente al 11,7% de las zonas interiores. Dicho de otro modo: dos de cada tres puntos españoles con peor clasificación se encuentran en aguas interiores, no en playas marítimas.

La evolución empeora respecto a 2024



El dato de 2025 también supone un empeoramiento frente al ejercicio anterior. En 2024, España tenía 38 zonas de baño clasificadas como pobres. En 2025 son 48, diez más.

El aumento se observa tanto en la costa como en las aguas interiores. En las zonas costeras, las aguas pobres pasan de 11 en 2024 a 16 en 2025. En las interiores, suben de 27 a 32.

Al mismo tiempo, el número de zonas excelentes baja ligeramente: de 2.010 en 2024 a 1.989 en 2025. En porcentaje, España pasa del 87,6% de aguas excelentes al 86,6%.

Qué significa que una zona tenga calidad "pobre"



La categoría "pobre" no equivale simplemente a una mala percepción visual del agua. Es una clasificación técnica basada en los resultados de los controles microbiológicos comunicados por los Estados.

La Directiva europea exige que las zonas de baño sean monitorizadas durante la temporada, con un calendario de muestreos. En el caso de España, la EEA recoge que el calendario de seguimiento se aplicó correctamente en 2.284 de las 2.296 zonas notificadas, lo que representa el 99,5% del total.

Cuando una zona queda clasificada como pobre, las autoridades deben adoptar medidas de gestión, informar al público y actuar sobre las causas de contaminación detectadas. La EEA recuerda que estas bacterias pueden estar asociadas a contaminación por aguas residuales, ganadería u otras fuentes de polución microbiológica.

El mapa europeo permite localizar cada punto



La Agencia Europea de Medio Ambiente ha publicado un visor interactivo con alrededor de 22.000 zonas de baño de Europa. En ese mapa se puede consultar la clasificación de cada playa, río o zona interior incluida en la evaluación.

En el caso de España, el mapa permite localizar los puntos clasificados como excelentes, buenos, suficientes, pobres o sin clasificar. La ficha nacional resume el diagnóstico general: 2.296 zonas notificadas, 24.404 muestras comunicadas y 48 puntos con la peor calificación.

En el conjunto de la Unión Europea, alrededor del 89% de las zonas costeras analizadas obtuvieron una calificación de calidad "excelente", frente al 78% de las aguas interiores. Los expertos atribuyen esta diferencia a que ríos y lagos son más vulnerables a episodios puntuales de contaminación y a fenómenos meteorológicos extremos.