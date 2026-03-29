Los científicos no dan crédito al convertir botellas de plástico usadas en un fármaco contra el Parkinson: "El plástico es una fuente enorme e inexplotada de carbono"

Desde hace años, el impulso del reciclaje se ha convertido en una actividad ineludible para el cuidado medioambiental. Reciclar fomenta la reducción de residuos en los vertederos, ahorra energía y disminuye drásticamente la contaminación y la disminución de gases de efecto invernadero en nuestro planeta.

España no es una excepción en esta lucha. Según un informe publicado por El Observatorio Sectorial DBK, a lo largo del 2024 nuestro país logró reciclar cerca de 21,6 millones de toneladas de residuos.

Los metales, el papel y cartón lideran la clasificción de materiales que más se reciclaron a nivel nacional. Por su parte, los envases de plástico se ubicaron en la quinta posición, representando el 4,5 % de los desechos recogidos.

Del vertedero a la cura medicinal

Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad de Edimburgo ha hallado en estos envases de plástico una fórmula revolucionaria para tratar el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta al sistema nervioso central y merma la capacidad motora de las personas.

El hito nace de la modificación genética de la conocida bacteria E. coli. Los científicos han logrado reprogramar este microorganismo para que sea capaz de devorar los componentes del plástico PET y, mediante una serie de reacciones biológicas, transformarlos en L-DOPA (el fármaco principal y más utilizado para tratar los síntomas del Parkinson).

Según el equipo de investigación, esta nueva técnica de producción es infinitamente más sostenible que los métodos tradicionales de la industria farmacéutica, que a día de hoy siguen dependiendo del uso de derivados de combustibles fósiles no renovables para sintetizar el medicamento. Este avance, por tanto, ofrece una forma sostenible de reutilizar el valioso carbono presente en los residuos plásticos, que de otro modo se perdería en vertederos, incineradoras o contaminando el medioambiente.

El salto a la producción industrial

Actualmente, el estudio se encuentra en fase de preparación para intentar dar el salto a nivel industrial. Para lograrlo, los investigadores deben perfeccionar la tecnología, optimizando el proceso biológico para crear más cantidad de fármaco, mejorando su escalabilidad y evaluando con lupa su viabilidad económica y ambiental.

Stephen Wallace, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la universidad escocesa, hace especial hincapié en la enorme trascendencia de este hallazgo. "Los residuos plásticos suelen considerarse un problema ambiental, pero son una fuente enorme e inexplotada de carbono", declara.

“Al utilizar la biología para transformar el plástico en un medicamento esencial, demostramos cómo los materiales de desecho pueden reinventarse como recursos valiosos que contribuyen a la salud humana", añade el científico.

En la misma línea, Charlotte Deane, presidenta de la agencia británica UK Research and Innovation, ha querido aplaudir el tremendo potencial del proyecto: "El equipo de la Universidad de Edimburgo ha demostrado cómo el carbono que de otro modo se perdería en vertederos o contaminaría puede transformarse en productos de alto valor que mejoran la calidad de vida”, concluye.