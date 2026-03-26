Los fisioterapeutas coinciden: los glúteos son los músculos más ignorados en el gimnasio pese a que su debilidad afecta directamente sobre la longevidad

Los glúteos son una de las zonas más olvidadas en los entrenamientos. Sin embargo, su fortalecimiento no solo mejora cuestiones como la postura lumbar o la estabilidad pélvica, sino que además puede ayudar a tener un envejecimiento saludable, tal y como explica en una entrevista con The New York Times la profesora adjunta en fisioterapia en la Universidad Touro y fisioterapeuta independiente, Theresa Marko.

"Los glúteos son fundamentales", señala Marko, que recuerda que tener una forma de vida sedentaria y no moverse de la silla puede debilitar todo el cuerpo y especialmente los glúteos, provocando lo que se comúnmente se conoce como el síndrome del glúteo muerto (el cual debilita estos músculos haciendo que pierdan la capacidad de activarse de forma correcta).

En este sentido, según afirma en una conversación con el mismo diario estadounidense el profesor de kinesiología, Sandor Dorgo, las personas que más deberían fortalecer esta parte del cuerpo son las mayores.

Cabe mencionar que los glúteos se encuentran divididos en tres músculos: el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Todos ellos trabajan en conjunto para que el cuerpo pueda levantarse, sentarse, caminar y correr, entre otras cuestiones. Por ello, "la fuerza de los glúteos solo es importante junto con la de toda la parte inferior del cuerpo", tal y como señala el Dr. Dongo.

Cómo descubrir si tienes los glúteos débiles

Para saber si tus glúteos son débiles, o no, los expertos citados por The New York Times aconsejan revisar la forma en la que te mueves, más que en el tamaño de ellos. "Por ejemplo, si tus caderas se balancean de lado a lado o caminas con dificultad, puede ser señal de debilidad en el glúteo medio", señalan.

Otra muestra que puede indicarnos que nuestros glúteos se encuentran débiles es el hecho de que al subir las escaleras el cuerpo se incline ligeramente hacia la izquierda o apoyarse en la barandilla para recibir ayuda.

Ante esta situación, los expertos recomiendan realizar ejercicios de entrenamiento. Por ejemplo, "cuando estés de pie junto a la estufa, prueba a hacer patadas laterales y hacia atrás con las piernas o simplemente párate sobre una pierna".

Beneficios del entrenamiento de glúteos

Realizar entrenamiento específico de glúteos, según recoge el medio especializado en fitness Etenon, conlleva algunos beneficios, como por ejemplo: