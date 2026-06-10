Un giro en la biología del envejecimiento: estas partículas del intestino no solo reflejan la edad, sino que podrían provocar la inflamación que la acompaña

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina Joan C. Edwards de la Universidad Marshall ha encontrado nuevas evidencias de que los llamados exosomas luminales intestinales no serían simples espectadores del proceso de envejecimiento. Según sus resultados, podrían participar activamente en la inflamación crónica y en algunas enfermedades asociadas a la edad.

Los exosomas son partículas microscópicas que actúan como mensajeros entre células. Transportan proteínas y material genético, enviando instrucciones biológicas de un lugar a otro del cuerpo. Hasta ahora, se sabía que intervenían en numerosos procesos celulares, pero este estudio sugiere que también podrían formar parte del engranaje que acelera algunos de los cambios propios del envejecimiento.

Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron exosomas obtenidos del intestino de animales jóvenes y mayores. Descubrieron que los procedentes de los animales de más edad llevaban consigo señales moleculares vinculadas a problemas como la resistencia a la insulina, la inflamación y el deterioro de la barrera intestinal.

Lo más llamativo llegó después

Cuando esos exosomas "envejecidos" fueron transferidos a animales jóvenes, aparecieron en ellos cambios biológicos similares a los observados durante el envejecimiento. En cambio, al realizar la operación inversa, es decir, trasladar exosomas de animales jóvenes a otros de mayor edad, varios de los alteraciones metabólicas asociadas al paso del tiempo disminuyeron.

Es como si el intestino enviara mensajes al resto del organismo diciéndole qué ritmo debe seguir. Algunos parecen susurrar que aún queda energía para reparar daños; otros, en cambio, anuncian que ha llegado la hora de bajar la persiana antes de tiempo.

Los investigadores creen que estos hallazgos podrían ayudar a explicar por qué la inflamación de bajo grado suele acompañar al envejecimiento. Cuando la barrera intestinal pierde eficacia, determinadas sustancias inflamatorias pueden atravesarla y alcanzar el torrente sanguíneo, favoreciendo un estado inflamatorio persistente relacionado con enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos.

El envejecimiento no solo afecta a un único órgano

El trabajo también aporta una idea importante: el envejecimiento no es un fenómeno aislado que afecte a un único órgano. Es una conversación compleja entre distintos sistemas del cuerpo —el metabolismo, el sistema inmunitario y los mecanismos de comunicación celular— que se influyen mutuamente.

Además, los investigadores identificaron moléculas concretas presentes en estos exosomas que podrían convertirse en pistas valiosas para detectar mejor enfermedades relacionadas con la edad o incluso desarrollar nuevas estrategias terapéuticas en el futuro.

Eso sí, conviene poner los resultados en contexto. El estudio se realizó en modelos animales, por lo que todavía será necesario investigar si estos mismos mecanismos funcionan de igual manera en seres humanos y hasta qué punto pueden aprovecharse clínicamente.