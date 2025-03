Pocos conocen el pueblo de Sevilla donde disfrutar de la montaña y de la playa sin salir de él

Cuando llegan las vacaciones, la población se divide entre dos grandes pasiones: unos ansían interminables horas de sol, arena y mar, mientras que otros buscan refugio en la frescura de la montaña. Esta dualidad en los gustos resalta la diversidad de destinos que alberga España. Sin embargo, para aquellos que no pueden decidir entre ambos placeres, existe una solución que combina lo mejor de los dos mundos.

En el corazón de la provincia de Sevilla se esconde un rincón único donde los visitantes pueden disfrutar tanto del aire fresco de la montaña como de un chapuzón refrescante sin salir del pueblo. Estamos hablando de San Nicolás del Puerto, un destino singular ubicado en la Sierra Norte que presume de tener su propia playa sin necesidad de estar al nivel del mar. De esta forma, ofrece una combinación perfecta de naturaleza, aventura y desconexión.

Se trata de una playa artificial a orillas del río Galindón que fue creada en 1974. Esta costa de interior cuenta con 350 metros de longitud y 40 de anchura, así como tiene una profundidad que oscila entre uno y dos metros. Se ha consolidado como el refugio perfecto cuando llega el calor estival a las regiones del sur de España. Además, el lugar cuenta con todo tipo de comodidades de una playa natural: escaleras de acceso, zonas adaptadas para personas con discapacidad, baños, duchas y servicio de socorrismo.

Sus otros atractivos

Este encantador municipio andaluz ofrece a sus visitantes una doble experiencia: majestuosas rutas de montaña con panorámicas impresionantes y una playa fluvial bañada por aguas cristalinas. No obstante, estos no son los únicos atractivos de San Nicolás del Puerto. Este es uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Sevilla, y no es para menos, ya que cuenta con numerosos elementos arquitectónicos y culturales de interés.

Uno de ellos es el puente romano que cruza el río Galindón, un vestigio histórico que recuerda la importancia estratégica y la ingeniería de la época romana. A su vez, destacan la iglesia de San Sebastián y la ermita de San Diego, ambas de estilo mudéjar y de gran valor arquitectónico y espiritual con siglos de historia. Otra de sus obras más emblemáticas es el monumento a San Diego de Alcalá, santo local del siglo XV.

Además, San Nicolás del Puerto se enmarca en un enclave privilegiado, concretamente en el Parque Natural de la Sierra Norte, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Este entorno natural cautiva por su diversidad de paisajes, donde majestuosas montañas se unen con frondosos bosques y serpenteantes ríos como el Huéznar, considerado el manantial más caudaloso de la provincia de Sevilla.

En definitiva, este pueblo andaluz se presenta como una joya poco masificada que promete regalar una experiencia única e inolvidable de cara a este verano. Un lugar donde la montaña y la playa se unen para contentar a todo tipo de viajeros, reafirmando su posición como uno de los destinos más atractivos y completos de la región andaluza.