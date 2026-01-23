Visa de turista, sin contrato y con sueldo de 340 euros: cómo Julio Iglesias trajo a España a varias empleadas

El cantante Julio Iglesias, visto en las calles de Marbella (Málaga), el 21 de mayo de 2016.

Julio Iglesias trasladó en el año 2021 a varias de sus empleadas internas de la mansión de República Dominicana donde suele residir a su casa en España con un visado de turista. Así lo denuncia este viernes elDiario.es que ha accedido en exclusiva a una carta que el cantante envió al entonces cónsul de España en el país caribeño, en la que pedía expresamente "su ayuda en la solicitud de los visados Schengen para mis empleados (personal interno) que estarán viajando a España en los próximos días para atender a mi familia".

Según cita el digital (medio que, junto a Univisión, ha desvelado en estas semanas las denuncias por supuestos abusos sexuales del artista gallego contra su personal), Iglesias envió la misiva en julio de 2021 y obtuvo para sus empleadas un visado de turista Schengen tipo C, que permite viajar por la Unión Europea (UE) pero que está destinado a "visitas de turismo, negocios, tratamientos médicos, prácticas no laborales y estudios cortos, pero no el empleo remunerado".

Esto es decir, que no es para trabajar, aunque el cantante especificaba en la carta que se trataba de "personal interno" y que atenderían a su familia. Es lo que estas mujeres hacían en Punta Cana y querían hacer también en Marbella (Málaga).

Iglesias confirma en su petición que "todos los empleados" son ciudadanos dominicanos y aporta sus nombres y apellidos. "Confirmo que cubriré su alojamiento, alimentación, viaje, seguro de viaje, cualquier emergencia médica, así como otros gastos que se les presenten", admite.

Las mujeres afectadas, además de trabajar, estaban sometidas a condiciones que van contra la legislación española, ahonda la información. Su jornada laboral se podía extender más de 12 horas, no tenían pŕácticamente libranzas ni opción de salir de la casa y trabajaban. Sus sueldos eran de apenas 340 euros, ya que simplemente se hacía el cambio de pesos a euros (25.000 pesos cobraban en casa).

Tampoco contaban con contrato de trabajo o alta en la Seguridad Social, abunda la información. Y sus salarios era

¿Es habitual?

En elDiario.es han podido hablar con entonces cónsul de República Dominicana, Pablo Gómez Olea, quien recibió ese mensaje de Iglesias, que decía literalmente: "Querido Consul [sic], por medio de la presente, solicito tu ayuda en la solicitud de los visados Schengen para mis empleados (personal interno) que estarán viajando a España en los próximos días para atender a mi familia".

El diplomático ha defendido que es habitual recurrir a los visados tipo C en lugar de visados de trabajo para empleados cuando se trata de estancias de corta duración.

Eso sí, ha apuntado que para ello se deben cumplir una serie de condiciones como tener arraigo en el país de origen o contar con medios económicos suficientes, ya que el tercero "se responsabiliza de los gastos".

En este sentido, Julio Iglesias indicaba en su carta que él cubriría el "alojamiento, alimentación, viaje, seguro de viaje, cualquier emergencia médica, así como otros gastos que se les presenten".

Investigación abierta

La Justicia española investiga actualmente las denuncias públicas de agresión sexual contra el cantante español Julio Iglesias que realizaron dos mujeres, antiguas empleadas. Las denunciantes, una de las cuales trabajó como empleada doméstica para el artista de 82 años y la otra como fisioterapeuta, alegaron que él "normalizó el abuso" e impuso un ambiente coercitivo, amenazante y violento.

El artista calificó ese señalamiento como "absolutamente falso". "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer", indicó en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid informó que había abierto diligencias de investigación tras recibir el 5 de enero una denuncia relacionada con los presuntos hechos, supuestamente ocurridos hace unos 5 años fuera de España, pero que pueden ser abordados por la justicia del país. Si en las pesquisas de la Fiscalía se hallan indicios de la comisión de algún delito se presentará una demanda ante el juzgado; de no ser así, la causa se archivará.

El cantante empleaba a las dos mujeres en sus propiedades de Punta Cana, en la República Dominicana, y Lyford Cay, en Bahamas.