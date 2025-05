Investigadores logran grabar un "fósil viviente" extremadamente raro: "Es un momento histórico"

Un equipo internacional de buzos ha logrado algo que parecía inalcanzable: grabar por primera vez a un ejemplar de Latimeria menadoensis, también conocido como celacanto indonesio, en su hábitat natural. El hallazgo tuvo lugar en 2024, en las profundidades del archipiélago de las Molucas, Indonseia, a unos 145 metros bajo la superficie marina. Tal y como ha publicado la web alemana Merkur, se trata de una hazaña que los investigadores consideran un “momento histórico”, no solo por la dificultad técnica del encuentro sino por el valor científico del animal grabado: un pez que se considera un "dinosaurio del mar” desde hace décadas.

Los celacantos, también conocidos como “fósiles vivientes”, fueron dados por extintos hasta 1938, cuando un ejemplar fue hallado por casualidad en las costas de Sudáfrica. Desde entonces, los avistamientos han sido escasos y las imágenes, más. Hasta ahora, solo se contaba con grabaciones obtenidas mediante vehículos submarinos operados a distancia (ROVs) o desde sumergibles. Esta es la primera vez que un equipo de buceo capta al animal directamente y sin intermediarios tecnológicos, con cámaras manuales. “El animal, de aproximadamente 1,1 metros, flotaba con elegancia sobre una roca cubierta de esponjas y corales blandos”, han explicado los científicos en la revista Nature.

El encuentro fue breve pero intenso: cinco minutos en la primera inmersión y ocho en la segunda, al día siguiente, en la misma zona. Los investigadores están convencidos de que se trata del mismo individuo, gracias al patrón único de colores y la forma de su aleta dorsal. La emoción fue tal que el fotógrafo Alexis Chappuis, especialista en fotografía submarina, lo confesó en su cuenta de Instagram: “Faltan palabras para describir la emoción que sentimos al ver estas imágenes y que aún sentimos”.

El celacanto indonesio fue redescubierto oficialmente en 1997, cuando el biólogo marino Mark Erdmann y su esposa lo identificaron en un mercado de pescado en Manado, al norte de Sulawesi. Desde entonces, ha sido uno de los animales más esquivos para la ciencia, en parte por su hábitat a grandes profundidades y su escasa población. Estos peces pueden vivir más de cien años, se mueven lentamente y tienen un esqueleto primitivo que los conecta directamente con los primeros vertebrados de la Tierra. Vivían ya hace más de 400 millones de años, mucho antes que los dinosaurios.

El lugar exacto de la filmación no ha sido revelado, con el objetivo de proteger tanto al individuo como su entorno. “Los celacantos son tan icónicos y ocupan un lugar tan importante en la historia evolutiva de los vertebrados que no dejan indiferente a nadie”, destacan los investigadores. La expedición, que requirió inmersiones extremas y largas descompresiones, ha valido cada segundo bajo el agua. El equipo no solo ha documentado un ejemplar vivo, sino que ha aportado material clave para seguir estudiando a este enigmático pez prehistórico.