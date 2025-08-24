La evolución de los incendios presenta un "escenario favorable", aunque todavía hay 15 fuegos activos

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, informa a los medios del desarrollo del CECOD.

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha realizado este domingo una rueda de prensa tras la reunión en la que han participado el Comité Estatal de Coordinación y Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil (CEDOD), donde ha señalado el "escenario favorable" en la evolución de la ola de incendios que azota el país.

Según ha señalado la misma, los avances son "muy lentos" y aún permanecen 15 fuegos activos en total, de los cuales 14 se encuentran en nivel dos. A pesar de ello, los de Larouco y Oímbra (Ourense) han conseguido estabilizarse, mientras que siete de ellos ya se han dado por controlados.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra operando en nueve incendios, siete de ellos activos. Asimismo, y pese a la estabilización de los incendios, también continúan sus labores en los de Oímbra y Larouco.

En las provincias de León y de Zamora, según ha afirmado la misma, se ha conseguido "dar por estabilizados las líneas de control en extensos perímetros", aunque hay "posibilidades de reproducción" de las llamas. En este sentido, las localidades leonesas de La Baña, Argayo del Sil y Anllarinos del Sil, continúan desalojadas por los incendios, mientras que otras 27 de la provincia siguen con el confinamiento.