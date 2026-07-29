Un carpintero revela cómo limpiar tablas de cortar de madera: el método para eliminar los olores

Las tablas de cortar de madera son una herramienta indispensable en la cocina, pero también un objeto que entra en contacto con muchos alimentos, por lo que debe mantenerse siempre limpio y desinfectado.

De lo contrario, en la tabla de madera pueden acumularse bacterias peligrosas para la salud o incluso moho. Por ejemplo, los restos de carne o pollo crudo dejan microbios como la Salmonella o E. Escherichia coli que pueden pasan a otros alimentos frescos como las ensaladas si el utensilio de cocina no se limpia correctamente.

Otro problema al que puede llevar una limpieza deficiente de la tabla de cortar de madera es que el objeto adquiera malos olores y que los mismos sean traspasados a los alimentos que se preparan en la herramienta.

Para eliminar esos malos olores, el medio de comunicación griego Iefimerida.gr recoge una recomendación de Jacob Rhodes, propietario e ingeniero jefe de una empresa de herramientas de carpintería que cuenta con más de 15 años de experiencia en el tratamiento de la madera.

El experto propone acabar con olores agresivos como los de la cebolla, el ajo o el pescado a través de un sencillo truco para el que no hay que utilizar productos químicos. El carpintero explica que, en primer lugar, hay que humedecer ligeramente la superficie de corte de la tabla de madera y espolvorear sal gruesa sobre ella. El siguiente (y último) paso es frotar la superficie de corte con la mitad de un limón.

¿Por qué se consigue eliminar los malos olores con esos dos ingredientes naturales que cualquiera tiene en su cocina? El motivo es que, por un lado, la sal ayuda a eliminar los restos de alimentos que han quedado atrapados en las ranuras. Por su parte, lo que hace el limón es neutralizar los olores desagradables en lugar de enmascararlos temporalmente con su aroma.