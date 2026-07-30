Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Mueren siete personas al estrellarse un helicóptero que iba a colaborar en un incendio forestal en Argentina
Global
Global

Mueren siete personas al estrellarse un helicóptero que iba a colaborar en un incendio forestal en Argentina

Entre las víctimas figuran el director de Protección Civil de San Juan, varios mandos policiales, el piloto y dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias. Las causas del accidente siguen bajo investigación.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Los helicópteros, siempre muy importantes en las labores de extinción de los incendios
Los helicópteros, siempre muy importantes en las labores de extinción de los incendiosJeff J Mitchell Getty Images

Un accidente aéreo ha sacudido este miércoles a Argentina. Siete personas han fallecido después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en la provincia de San Juan, en el oeste del país, cuando se dirigía a participar en las labores de control de un incendio forestal.

La aeronave siniestrada, un Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), sufrió el accidente en la zona del parque provincial Ischigualasto, por causas que todavía están siendo investigadas.

Altos cargos entre las víctimas

Entre los fallecidos se encuentran Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; y los jefes de la división de Bomberos Rubén Castro y Jorge Carbajal.

También perdieron la vida el piloto del helicóptero, Matías Valenzuela, y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Según informó la AFE, el aparato estaba siendo utilizado para una jornada de capacitación en San Juan y tenía previsto desplazarse posteriormente a la vecina provincia de La Rioja, donde iba a colaborar en la extinción de un incendio forestal.

El último contacto con la aeronave se produjo a las 10:26 hora local. Poco después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona localizó el lugar del impacto y alertó a las autoridades.

Mensajes de condolencia

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, lamentó la tragedia en un mensaje publicado en redes sociales. "Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas", escribió, antes de trasladar sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

En la misma línea se pronunció la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de cuyo ministerio depende la Agencia Federal de Emergencias. "Mi abrazo y toda mi solidaridad están con ustedes. Acompaño a cada una de las familias y a sus compañeros de servicio en este momento de profundo dolor", expresó la ministra.

Las autoridades argentinas han abierto una investigación para esclarecer qué provocó el siniestro del helicóptero, que se precipitó cuando se preparaba para incorporarse al operativo de lucha contra un incendio forestal.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos