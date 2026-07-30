Mueren siete personas al estrellarse un helicóptero que iba a colaborar en un incendio forestal en Argentina

Los helicópteros, siempre muy importantes en las labores de extinción de los incendios

Un accidente aéreo ha sacudido este miércoles a Argentina. Siete personas han fallecido después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en la provincia de San Juan, en el oeste del país, cuando se dirigía a participar en las labores de control de un incendio forestal.

La aeronave siniestrada, un Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), sufrió el accidente en la zona del parque provincial Ischigualasto, por causas que todavía están siendo investigadas.

Altos cargos entre las víctimas

Entre los fallecidos se encuentran Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; y los jefes de la división de Bomberos Rubén Castro y Jorge Carbajal.

También perdieron la vida el piloto del helicóptero, Matías Valenzuela, y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Según informó la AFE, el aparato estaba siendo utilizado para una jornada de capacitación en San Juan y tenía previsto desplazarse posteriormente a la vecina provincia de La Rioja, donde iba a colaborar en la extinción de un incendio forestal.

El último contacto con la aeronave se produjo a las 10:26 hora local. Poco después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona localizó el lugar del impacto y alertó a las autoridades.

Mensajes de condolencia

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, lamentó la tragedia en un mensaje publicado en redes sociales. "Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas", escribió, antes de trasladar sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

En la misma línea se pronunció la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de cuyo ministerio depende la Agencia Federal de Emergencias. "Mi abrazo y toda mi solidaridad están con ustedes. Acompaño a cada una de las familias y a sus compañeros de servicio en este momento de profundo dolor", expresó la ministra.

Las autoridades argentinas han abierto una investigación para esclarecer qué provocó el siniestro del helicóptero, que se precipitó cuando se preparaba para incorporarse al operativo de lucha contra un incendio forestal.