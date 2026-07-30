Al menos cinco muertos y graves destrozos por un temporal con vientos de más de 100 km/h en Brasil

Un potente temporal asociado a la llegada de un frente frío ha dejado al menos cinco muertos y cuantiosos daños materiales en el sur y el sureste de Brasil, donde las fuertes rachas de viento, que en algunos puntos superaron los 120 kilómetros por hora, han provocado derrumbes, caída de árboles, apagones e importantes alteraciones en el transporte.

Las peores consecuencias se han registrado en los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Rio Grande do Sul, donde las autoridades mantienen activados los dispositivos de emergencia ante la previsión de que el episodio de mal tiempo continúe durante las próximas horas.

Muertes por árboles, derrumbes y un naufragio

En el estado de São Paulo, dos personas murieron tras la caída de árboles. Una de las víctimas falleció en la ciudad portuaria de Santos, mientras que la otra perdió la vida en el municipio de Sorocaba cuando conducía su vehículo.

Además, un pescador murió después de que su embarcación naufragara durante el temporal en la turística localidad costera de São Sebastião, según informaron medios locales.

En Río de Janeiro, otras dos personas fallecieron tras el derrumbe de un muro en el barrio de Santa Teresa, uno de los más conocidos de la ciudad.

Apagones y transporte afectado

Las fuertes rachas de viento también han provocado importantes problemas en las infraestructuras.

En Santos, el mayor puerto de América Latina, las operaciones tuvieron que suspenderse temporalmente, al igual que el transporte marítimo de pasajeros.

En Río de Janeiro, el temporal causó cortes de electricidad en distintos barrios de la ciudad y afectó al funcionamiento del metro y del aeropuerto Santos Dumont.

Por su parte, en el aeropuerto internacional de Galeão, donde se registraron rachas de hasta 74 kilómetros por hora, cuatro vuelos tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos y varias operaciones sufrieron retrasos.

Los bomberos de Río informaron de que, hasta la tarde del miércoles, habían intervenido en 30 incidencias por caída de árboles, realizado 26 rescates y atendido cuatro derrumbes relacionados con el temporal.

Evacuaciones y alerta por nuevas tormentas

En el estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, los fuertes vientos dejaron además cinco heridos y obligaron a evacuar a 149 personas, después de causar daños en viviendas e infraestructuras durante la noche del martes.

Las autoridades meteorológicas mantienen la alerta por la llegada de nuevas lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles episodios de granizo, lo que podría incrementar el riesgo de inundaciones.

El sistema de alertas de Río de Janeiro prevé que las rachas puedan alcanzar los 90 kilómetros por hora entre este miércoles y el jueves, mientras que el Gobierno del estado de São Paulo mantiene activado su gabinete de crisis para seguir la evolución del frente frío.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), el viernes una nueva corriente de vientos favorecerá que continúen las rachas en el sur del país, aunque con una intensidad inferior a la registrada durante este temporal.