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Al menos cinco muertos y graves destrozos por un temporal con vientos de más de 100 km/h en Brasil
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Al menos cinco muertos y graves destrozos por un temporal con vientos de más de 100 km/h en Brasil

El frente frío ha provocado derrumbes, apagones, cortes en el transporte y la suspensión de la actividad en el puerto de Santos, mientras las autoridades mantienen la alerta por nuevas tormentas.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
La bandera de Brasil
La bandera de BrasilAndrey Maltsev / andDraw vía Getty Images

Un potente temporal asociado a la llegada de un frente frío ha dejado al menos cinco muertos y cuantiosos daños materiales en el sur y el sureste de Brasil, donde las fuertes rachas de viento, que en algunos puntos superaron los 120 kilómetros por hora, han provocado derrumbes, caída de árboles, apagones e importantes alteraciones en el transporte.

Las peores consecuencias se han registrado en los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Rio Grande do Sul, donde las autoridades mantienen activados los dispositivos de emergencia ante la previsión de que el episodio de mal tiempo continúe durante las próximas horas.

Muertes por árboles, derrumbes y un naufragio

En el estado de São Paulo, dos personas murieron tras la caída de árboles. Una de las víctimas falleció en la ciudad portuaria de Santos, mientras que la otra perdió la vida en el municipio de Sorocaba cuando conducía su vehículo.

Además, un pescador murió después de que su embarcación naufragara durante el temporal en la turística localidad costera de São Sebastião, según informaron medios locales.

En Río de Janeiro, otras dos personas fallecieron tras el derrumbe de un muro en el barrio de Santa Teresa, uno de los más conocidos de la ciudad.

Apagones y transporte afectado

Las fuertes rachas de viento también han provocado importantes problemas en las infraestructuras.

En Santos, el mayor puerto de América Latina, las operaciones tuvieron que suspenderse temporalmente, al igual que el transporte marítimo de pasajeros.

En Río de Janeiro, el temporal causó cortes de electricidad en distintos barrios de la ciudad y afectó al funcionamiento del metro y del aeropuerto Santos Dumont.

Por su parte, en el aeropuerto internacional de Galeão, donde se registraron rachas de hasta 74 kilómetros por hora, cuatro vuelos tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos y varias operaciones sufrieron retrasos.

Los bomberos de Río informaron de que, hasta la tarde del miércoles, habían intervenido en 30 incidencias por caída de árboles, realizado 26 rescates y atendido cuatro derrumbes relacionados con el temporal.

Evacuaciones y alerta por nuevas tormentas

En el estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, los fuertes vientos dejaron además cinco heridos y obligaron a evacuar a 149 personas, después de causar daños en viviendas e infraestructuras durante la noche del martes.

Las autoridades meteorológicas mantienen la alerta por la llegada de nuevas lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles episodios de granizo, lo que podría incrementar el riesgo de inundaciones.

El sistema de alertas de Río de Janeiro prevé que las rachas puedan alcanzar los 90 kilómetros por hora entre este miércoles y el jueves, mientras que el Gobierno del estado de São Paulo mantiene activado su gabinete de crisis para seguir la evolución del frente frío.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), el viernes una nueva corriente de vientos favorecerá que continúen las rachas en el sur del país, aunque con una intensidad inferior a la registrada durante este temporal.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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