José Coronado habla sobre los divulgadores de teorías conspiranoicas: "Está pasando cada vez más"

Las teorías conspiranoicas viven un momento de enorme popularidad en internet. Podcasts, foros, canales de YouTube y perfiles en redes sociales han multiplicado la difusión de todo tipo de mensajes, desde supuestos planes secretos hasta explicaciones alternativas sobre acontecimientos de actualidad. Un fenómeno sobre el que ha querido reflexionar José Coronado.

En un vídeo compartido por la revista Cinemanía en Instagram, el actor explica que precisamente ese auge de las conspiraciones fue uno de los aspectos que más le atrajo de su nuevo proyecto cinematográfico.

"El tema de la conspiración, de toda esta gente que piensa que las rayas del cielo son que nos están gaseando o que se experimenta con niños, que las farmacéuticas... pues está muy en boga y me parece que es terrible", afirma.

Por ello, considera que el cine también puede servir para poner el foco sobre esta realidad. "Me parece bien sacarlo a la palestra para que la gente piense", señala.

"Está pasando cada vez más"

Coronado sostiene que el fenómeno ha ido creciendo en los últimos años y apunta a varios factores sociales que, en su opinión, ayudan a explicar esa expansión. "A mí lo que me interesaba era el tema porque, como bien dices, es algo que está pasando cada vez más", comenta.

El intérprete cree que el aumento de la esperanza de vida y el tiempo libre de muchas personas favorece que algunos acaben consumiendo este tipo de contenidos. "La gente se jubila antes, tenemos más tiempo de vida y la gente ocupa su tiempo. Muchos empiezan a meterse en podcasts, tienen foros donde hablan de todo tipo de cosas", explica.

Según Coronado, esa exposición continuada puede acabar modificando la manera de ver el mundo de algunas personas.

Un thriller con las conspiraciones como telón de fondo

El actor asegura que esa evolución es precisamente la que experimenta el personaje al que interpreta en la película. "A muchos, como al personaje mío, empiezan a cambiarle la vida y a creer en conspiraciones y a dar un rumbo a sus vidas", afirma.

Sin desvelar detalles de la trama, Coronado apunta que esa obsesión acaba teniendo consecuencias dramáticas. "Puede llevar a que su mujer muera en extrañas circunstancias", adelanta, antes de frenar para no desvelar más detalles.

"No vamos a contar mucho porque, aparte de tratar el tema de la conspiración, también es un poco de thriller para mantener al espectador ahí", concluye.