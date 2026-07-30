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José Coronado habla sobre los divulgadores de teorías conspiranoicas: "Está pasando cada vez más"
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José Coronado habla sobre los divulgadores de teorías conspiranoicas: "Está pasando cada vez más"

El actor reflexiona sobre el auge de este tipo de contenidos y explica que su nueva película aborda cómo pueden llegar a transformar la vida de quienes caen en ellos.

Israel Molina Gómez
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El actor José Coronado.GETTY

Las teorías conspiranoicas viven un momento de enorme popularidad en internet. Podcasts, foros, canales de YouTube y perfiles en redes sociales han multiplicado la difusión de todo tipo de mensajes, desde supuestos planes secretos hasta explicaciones alternativas sobre acontecimientos de actualidad. Un fenómeno sobre el que ha querido reflexionar José Coronado.

En un vídeo compartido por la revista Cinemanía en Instagram, el actor explica que precisamente ese auge de las conspiraciones fue uno de los aspectos que más le atrajo de su nuevo proyecto cinematográfico.

"El tema de la conspiración, de toda esta gente que piensa que las rayas del cielo son que nos están gaseando o que se experimenta con niños, que las farmacéuticas... pues está muy en boga y me parece que es terrible", afirma.

Por ello, considera que el cine también puede servir para poner el foco sobre esta realidad. "Me parece bien sacarlo a la palestra para que la gente piense", señala.

"Está pasando cada vez más"

Coronado sostiene que el fenómeno ha ido creciendo en los últimos años y apunta a varios factores sociales que, en su opinión, ayudan a explicar esa expansión. "A mí lo que me interesaba era el tema porque, como bien dices, es algo que está pasando cada vez más", comenta.

El intérprete cree que el aumento de la esperanza de vida y el tiempo libre de muchas personas favorece que algunos acaben consumiendo este tipo de contenidos. "La gente se jubila antes, tenemos más tiempo de vida y la gente ocupa su tiempo. Muchos empiezan a meterse en podcasts, tienen foros donde hablan de todo tipo de cosas", explica.

Según Coronado, esa exposición continuada puede acabar modificando la manera de ver el mundo de algunas personas.

Un thriller con las conspiraciones como telón de fondo

El actor asegura que esa evolución es precisamente la que experimenta el personaje al que interpreta en la película. "A muchos, como al personaje mío, empiezan a cambiarle la vida y a creer en conspiraciones y a dar un rumbo a sus vidas", afirma.

Sin desvelar detalles de la trama, Coronado apunta que esa obsesión acaba teniendo consecuencias dramáticas. "Puede llevar a que su mujer muera en extrañas circunstancias", adelanta, antes de frenar para no desvelar más detalles.

"No vamos a contar mucho porque, aparte de tratar el tema de la conspiración, también es un poco de thriller para mantener al espectador ahí", concluye.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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