Alivio… momentáneo

El Partido Socialista esquiva una fotografía que, de producirse, le acabará persiguiendo en lo en lo que resta de legislatura. José Luis Ábalos continúa en libertad aunque la investigación judicial sobre él avanza. Y el panorama no es nada halagüeño para el que fuera ministro de Transportes de Pedro Sánchez, según fuentes del caso. De hecho, estas mismas fuentes sugieren el malestar del magistrado Leopoldo Puente y también del fiscal Alejandro Luzón por la estrategia que tanto él como su otrora colaborador, Koldo García, están llevando a cabo.

Así, una semana más, el partido en el Gobierno no tuvo más remedio que estar pendiente de los tribunales, con el móvil en la mano esperando noticias. En un sobresalto constante. Visiblemente irritado, el ministro Ángel Víctor Torres se refirió en el Congreso al informe que la Guardia Civil del que él mismo predijo que será protagonista. “Cuando ese informe vea la luz, ustedes quedarán en evidencia, porque quedarán claras las calumnias que han vertido contra una persona honesta y su familia”, espetó al Partido Popular.

Mientras ese pleno se celebraba, en el Supremo Ábalos era el protagonista. En el Ejecutivo veían poco probable que el juez fuera a decretar prisión, percepción que acabó convirtiéndose en realidad. “Si esto se queda en Ábalos, Koldo y Cerdán… lo peor ya habrá pasado aunque tengamos días malos. Nos dijeron que en septiembre estoy iba a ser el infierno y no ha pasado nada”, afirman en el entorno del presidente. “Y mientras el PP, enredado a sus cosas y con Vox pisándole los talones”.

Además, en Moncloa se revolvieron ante una expresión del magistrado Leopoldo Puente, que mostró su “estupor” con el hecho de que Ábalos mantenga su escaño en el Congreso. “El derecho a la presunción de inocencia no sería obstáculo” para que “pudiera articularse por ley algún mecanismo para impedirlo”, llegó afirmar el juez en la misma resolución en la que no anunció nuevas medidas cautelares. “Que se presente a las elecciones si quiere legislar”, se escuchó prácticamente a coro en los corrillos de cargos socialistas, tratando así de poner el foco en el juez y no en el exministro.

Sea como fuere, en Ferraz niegan taxativamente contactos con Ábalos. “No hay comunicación”, aseguran las distintas fuentes consultadas por El HuffPost aunque en la oposición no se lo crean. “Están aterrados de miedo ante la posibilidad de que rompa su silencio y se ponga a hablar de verdad”, es la impresión en Génova. El PP ya han puesto fecha para la comparecencia de Pedro Sánchez, que podría no ser la única, en la comisión de investigación en el Senado: el próximo día 30.

Alberto Núñez Feijóo sabe que se la juega en la Cámara Alta, como ya publicó este periódico. “Hay que hacer un interrogatorio pulcro, con todas las preguntas que Sánchez se ha negado a responder. El presidente puede naufragar por sus silencios o por sus respuestas vagas, por eso no podemos pasarnos de frenada”, reflexiona un destacado dirigente popular. De momento, Génova evita aclarar quién protagonizará el cara a cara con Sánchez. Alicia García, la portavoz, se ha descartado y el más señalado internamente es Alejo Miranda, un parlamentario desconocido para el gran público.

Ante esta cita, voces del PSOE reclaman “precaución”. “No vayamos de sobrados. Esto es delicado. A la gente no le gustó la carcajada en el hemiciclo cuando se está hablando de corrupción”, subraya un cargo autonómico. En cuanto te alejadas de Moncloa, el pesimismo se palpa mucho más. “Desconozco si esto tiene impacto electoral, pero el anímico es importante”, en palabras de otro compañero de filas.

Para muchos en el PSOE, el alivio vivido esta semana es momentáneo. Saben que no es el final y que las probabilidades de que Ábalos acabe entrando en prisión son altas. “Nos engañaríamos si nos creyéramos que el problema ya ha pasado”, replican internamente a los más optimistas. Pero la clave para el entorno de Sánchez es que hay opciones de remontada, más aún si no hay más actores importantes en la trama corrupta.

“Feijóo es un líder fallido, tiene la fuerza de que lidera el PP, pero no suma. Si, como pasará, se encapsula todo en Ábalos, Koldo y Santos, no podrá generar y se verá muy claro que que solo tiene eso y no proyecto”, según el resumen de un ministro próximo a Sánchez. Y con el añadido de que Vox está cada día más fuerte, añaden en Moncloa. “Como esto siga así, puede ocurrir que el PSOE sea primera fuerza en muchos sitios y PP y Vox peleen por la segunda posición. ¿Dirán entonces eso de la fuerza más votada”, añaden las fuentes consultadas.

En Génova acusan el golpe, pero precisan: “Nunca tantos españoles como ahora tienen la intención de votar a la derecha”. Y aunque la preocupación por el auge demoscópico de Vox se palpa en cada rincón de Génova13, Feijóo dice tener claro que si hoy se celebraran comicios generales sería presidente del Gobierno. “Si de verdad Sánchez se creyera el CIS, ya habría convocado elecciones. Que sea valiente y deje a los españoles decidir”.