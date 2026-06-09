Apartan de la docencia a un concejal de Salamanca denunciado por sumisión química

El Colegio de la Abogacía de Salamanca ha apartado este martes temporalmente de la docencia al concejal no adscrito Alejandro Pérez de la Sota, que entró en el Ayuntamiento en 2023 por Vox, tras la denuncia presentada contra él por sumisión química por alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura.

Consultado por EFE, el entorno del concejal y abogado, ha manifestado que él aún no ha recibido ninguna denuncia y que no podrá hablar hasta que no conozca los hechos denunciados que, según ha publicado el medio digital Salamanca 24 horas, ocurrieron el pasado jueves durante la celebración de la cena de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca.

"Con carácter preventivo, sin prejuzgar los hechos y respetando la presunción de inocencia, hemos acordado en la Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada el 8 de junio de 2026, apartar temporalmente al profesor de la actividad docente y de prácticas externas, en tanto se esclarecen los hechos denunciados", ha indicado en un comunicado el Colegio de la Abogacía.

El Colegio expresa "su máxima preocupación"

La asociación profesional ha expresado asimismo "su máxima preocupación por los hechos denunciados y su absoluto apoyo hacia las personas afectadas" y ha subrayado que, desde que su Junta de Gobierno ha tenido conocimiento de la situación, "ha adoptado medidas inmediatas orientadas a garantizar la seguridad, la protección y el acompañamiento de las alumnas, así como el normal desarrollo de la actividad académica".

El PSOE ha sido el primer partido político en reaccionar tras conocerse la información periodística y su portavoz municipal, María Sánchez, ha manifestado que "debe respetarse escrupulosamente el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las posibles diligencias judiciales", pero también que "el silencio resulta incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público".

Los socialistas han advertido de que, si la investigación judicial avanza, exigirán la dimisión del concejal del grupo mixto, quien este martes acudió a una comisión municipal, según fuentes del partido de María Sánchez.

Izquierda Unida, que se quedó sin representación municipal en las elecciones de 2023, ha pedido directamente la dimisión del concejal a través de un comunicado, al considerar que las acusaciones "son suficientemente graves" al tratarse de "una forma de violencia contra la mujer".