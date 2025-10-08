Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ayuso llevará al Supremo el decreto para la creación de nuevas universidades
La mandataria madrileña asegura que con los nuevos requisitos "se ataca a la libertad de empresa, a la libertad educativa y a la libertad de expresión".

La presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, en una imagen de archivo tras ser distinguida como alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images

Ayuso ha cumplido su promesa, aunque esta no concretase qué decisión acabaría tomando tras aprobar el Consejo de Ministros el decreto que endurece los requisitos para la creación de nueva universidades. La Comunidad de Madrid llevará esta modificación a los tribunales, esgrimiendo la mandataria madrileña que con este se "ataca a las universidades privadas".

A juicio de Ayuso, el decreto que introduce cuestiones como la necesidad de contar con un informe vinculante, un aval, residencia universitaria o un mínimo de docentes doctores y de 4.500 alumnos, "no es más que otra pura arbitrariedad porque se ataca a la libertad de empresa, a la libertad educativa y a la libertad de expresión". Así se ha pronunciado durante una intervención en el II Foro Líderes con Propósito.

El Gobierno no ha ocultado que se ha producido un importante desajuste entre las universidades públicas y las privadas, que amenaza la libertad de elección de los jóvenes que se ven forzados a tener que pagar para poder acceder a una titulación universitaria en sus lugares de residencia.

Ayuso cree que a Madrid no le queda más remedio que alzar la voz "al servicio de España y de su Estado de Derecho"

Ayuso también ha dejado caer que la norma está centrada en la región que gobierna, pero que, por lo contrario, no afecta a otras comunidades. "Y al mismo tiempo está hecha a medida de los nacionalistas una vez más", aseguró Ayuso, que ha insistido en que Madrid se ha visto "perjudicada".

En su habitual discurso, la presidenta madrileña que Madrid tiene que alzar la voz porque está "al servicio de España y de su Estado de Derecho" y por ello utilizará "sus competencias y herramientas legales" para tratar de revertir dicho decreto. En esa línea, una supuesta invasión de competencias autonómicas podría ser la carta que emplee Madrid como estrategia legal.

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 