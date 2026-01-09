Detenido por forzar la puerta y amenazar de muerte a su expareja: logró refugiarse en la terraza

Nuevo presunto intento de agresión machista en Andalucía. Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre como presunto autor de amenazas de muerte a su expareja y de haber forzado la cerradura para allanar la vivienda en la que se encontraba. Hechos que ocurrieron tan solo unas horas después de que la víctima le denunciase por un presunto caso de violencia de género.

El incidente tuvo lugar en una vivienda del distrito malagueño de Puerto de la Torre, cerca de tres de la madrugada del pasado sábado día 3, según detalló el cuerpo municipal en un comunicado. Los agentes recibieron el aviso de que dos mujeres y un hombre se habían refugiado en la terraza de un inmueble. Un joven, su hijo, también se guareció en su dormitorio.

A su llegada al domicilio, la Policía Local de Málaga se encontró que la puerta estaba cerrada por fuera con las llaves puestas. En el interior, la víctima, su hija y su yerno se encontraban en la terraza.

Esta le trasladó a los agentes se encuentran en trámites de divorcio, pero que ese día acudió a interponer la denuncia tras distintos episodios de acoso y amenazas contra su vida. Posteriormente, los hombres detuvieron al presunto autor de los hechos que se había metido en el cuarto de baño de dicha vivienda.

Dónde pedir ayuda

El teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial a víctimas de violencia machista, las 24 horas y en 53 idiomas. También se puede solicitar apoyo en 016-online@igualdad.gob.es, por WhatsApp en el 600 000 016 o, en el caso de menores, a través del teléfono ANAR 900 20 20 10.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112 o a los teléfonos de Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062). La app ALERTCOPS permite enviar avisos geolocalizados sin necesidad de realizar una llamada.