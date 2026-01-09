Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Detenido por forzar la puerta y amenazar de muerte a su expareja: logró refugiarse en la terraza
Política
Política

Detenido por forzar la puerta y amenazar de muerte a su expareja: logró refugiarse en la terraza

Tan solo unas horas antes, la víctima había presentado una denuncia por malos tratos en Málaga (Andalucía).

Antón Parada
Antón Parada
Imagen de archivo de varios agentes de la Policía Local de Málaga, patrullando.
Imagen de archivo de varios agentes de la Policía Local de Málaga, patrullando.Ken Welsh / Education Images / Universal Images Group via Getty Images

Nuevo presunto intento de agresión machista en Andalucía. Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre como presunto autor de amenazas de muerte a su expareja y de haber forzado la cerradura para allanar la vivienda en la que se encontraba. Hechos que ocurrieron tan solo unas horas después de que la víctima le denunciase por un presunto caso de violencia de género

El incidente tuvo lugar en una vivienda del distrito malagueño de Puerto de la Torre, cerca de tres de la madrugada del pasado sábado día 3, según detalló el cuerpo municipal en un comunicado. Los agentes recibieron el aviso de que dos mujeres y un hombre se habían refugiado en la terraza de un inmueble. Un joven, su hijo, también se guareció en su dormitorio.

A su llegada al domicilio, la Policía Local de Málaga se encontró que la puerta estaba cerrada por fuera con las llaves puestas. En el interior, la víctima, su hija y su yerno se encontraban en la terraza

Esta le trasladó a los agentes se encuentran en trámites de divorcio, pero que ese día acudió a interponer la denuncia tras distintos episodios de acoso y amenazas contra su vida. Posteriormente, los hombres detuvieron al presunto autor de los hechos que se había metido en el cuarto de baño de dicha vivienda.

Dónde pedir ayuda

El teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial a víctimas de violencia machista, las 24 horas y en 53 idiomas. También se puede solicitar apoyo en 016-online@igualdad.gob.es, por WhatsApp en el 600 000 016 o, en el caso de menores, a través del teléfono ANAR 900 20 20 10.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112 o a los teléfonos de Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062). La app ALERTCOPS permite enviar avisos geolocalizados sin necesidad de realizar una llamada.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 